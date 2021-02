Trabalhadores de bares fecham avenida Almirante Barroso contra medidas restritivas

Trabalhadores de bares e restaurantes de Belém fecharam a avenida Almirante Barroso, em frente ao Palácio dos Despachos, na manhã desta quinta-feira (4), contra as medidas de restrição decretadas pelo governo do Estado devido o aumento no número de casos de Covid-19 no Pará. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Bares, Hotéis, Restaurantes e Similares no Estado do Pará e contou com a participação de donos de estabelecimentos e representantes da Associação de Arenas de Futebol Society.

A reportagem já entrou em contato com o Estado e aguarda posicionamento.

A principal pauta de reivindicação dos manifestantes é a autorização para que os estabelecimentos possam funcionar até às 0h, como previsto em decreto, sem restrição quanto a venda de bebidas alcoólicas, produto que teve a comercializada proibia de 22h às 6h em bares, restaurantes e supermercados. O grupo formado por cerca de 50 pessoas promete manter a paralisação e bloqueio de pelo menos uma faixa da avenida até que representantes do movimento sejam recebidos pelo governador Helder Barbalho.

O OLiberal.com já entrou em contato com o governo do Estado e aguarda posicionamento.

Acompanhe para mais informações.