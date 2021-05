Trabalhadores da Petrobras Biocombustível entram em greve a partir de amanhã (20)

Os trabalhadores das usinas da Petrobras Biocombustível (PBio) decretaram greve nacional por tempo indeterminado a partir das 7h da próxima quinta-feira (20). Serão paralisadas as atividades nas usinas da PBio de Candeias, na Bahia e de Montes Claros, em Minas Gerais, além da sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro. A unidade de Quixadá, no Ceará, que também foi colocada à venda assim como as outras unidades de biodiesel, está em hibernação.

A categoria decidiu paralisar como resposta à direção da Petrobras, diante de impasse sobre a manutenção dos trabalhadores no quadro de funcionários da estatal. De acordo com os trabalhadores, os responsáveis pelo departamento de Recursos Humanos (RH) da petroleira não querem negociar.

Os trabalhadores alegam que seguem o mesmo Plano de Cargos e Avaliação de Carreiras (PCAC) do sistema Petrobras e podem facilmente ser realocados nas demais unidades da estatal para continuar trabalhando na empresa, pois foram aprovados em concurso.

Venda

A PBio, que está na fase vinculante para venda, foi fundada em 2008 e é uma das maiores produtoras de biodiesel do país, tem 152 trabalhadores entre técnicos de operação, químicos, engenheiros, médicos e advogados.