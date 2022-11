Trabalhador branco recebe 75,7% mais que os pretos, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (11) um estudo que mostra a cor como fator relevante na diferenciação do rendimento mensal médio dos trabalhadores no país em 2021. O levantamento aponta que os trabalhadores brancos recebem R$ 3.099 em média, valor que é 75,7% maior do que o registrado entre os pretos: R$ 1.764. Também supera em 70,8% a renda média de R$ 1.814 dos trabalhadores pardos. As informações são da Agência Brasil.

O estudo do instituto mostra que não se trata apenas de oportunidade na educação, nível escolar. Mesmo entre pessoas com nível superior completo, persiste a discriminação de renda. Nesse grupo, o rendimento médio por hora dos brancos foi cerca de 50% maior que o dos pretos e cerca de 40% superior ao dos pardos. Além disso, embora representem 53,8% dos trabalhadores do país, pretos e pardos ocuparam em 2021 apenas 29,5% dos cargos gerenciais.

Os brancos também têm sido menos afetados pelo desemprego. A taxa de desocupação em 2021 para eles é de 11,3%. Entre a população preta é de 16,5% e para a população parda, de 16,2%.

Os dados revelam ainda diferenças na informalidade: apenas os brancos se situam abaixo do índice nacional de 40,1%. Segundo o IBGE, "a informalidade no mercado de trabalho está associada, muitas vezes, ao trabalho precário e à ausência de proteção social". Ela envolve trabalhadores que podem enfrentar dificuldades para acesso a direitos básicos, como a aposentadoria e a garantia de remuneração igual ou superior ao salário mínimo.