Prévia da inflação: Belém teve a maior taxa no IPCA-15 de abril

Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação do período, ficou em 0,89%, decorrente de aumento de preços em todas as 11 regiões pesquisadas, segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (28/4). A maior taxa foi registrada em Belém, com alta de 1,46%. O resultado mais brando ocorreu em Brasília, aumento de 0,41%.

Entre as capitais pesquisadas, a capital paraense também teve a maior variação de preços no grupo Alimentação e Bebidas, com alta de 2,55%, contra 1,46% da média nacional.

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Nacionalmente, todos os nove grupos de produtos e serviços que integram o registraram altas de preços em abril.

Além de Alimentação e bebidas, com alta de 1,46% e impacto de 0,31 ponto porcentual, os aumentos foram registrados em Transportes, com alta de 1,34% e impacto de 0,27 ponto porcentual; Habitação, alta de 0,42% e impacto de 0,07 ponto porcentual; Vestuário, elevação de 0,76% e impacto de 0,04 ponto porcentual; Artigos de Residência, alta de 0,48% e impacto de 0,02 ponto porcentual; Saúde e cuidados pessoais, aumento de 0,93% e contribuição de 0,13 ponto porcentual; Comunicação, alta de 0,48%, impacto de 0,02 ponto porcentual; Despesas Pessoais, aumento de 0,32%, impacto de 0,03 ponto porcentual; e Educação, alta de 0,05% e zero de impacto.

IPCA-15 de abril / Belém

Índice geral: 1,46%

Alimentação e bebidas: 2,55%

Habitação: 0,26%

Artigos de residência: -0,34%

Vestuário: -0,19%

Transportes: 2,61%

Saúde e cuidados pessoais: 1,43%

Despesas pessoais: 0,48%

Educação: 0,08%

Comunicação: 0,60%