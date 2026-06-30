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Economia

Todos os 5 grandes grupamentos de atividade econômicas tiveram saldo positivo em maio no Caged

O saldo mais positivo foi registrado no setor de serviços, que abriu 45.655 vagas em maio

Estadão Conteúdo

Os cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas tiveram criação de novos postos de trabalho em maio, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira, 30.

O resultado global criação líquida de 72.960 novos postos ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para criação líquida de 120 mil vagas em maio. As estimativas do mercado iam de 38.191 a 175 mil novas vagas.

Como de costume, o saldo mais positivo foi registrado no setor de serviços, que abriu 45.655 vagas em maio. Em seguida, aparecem construção (12.096), agropecuária (10.250), indústria (4.974) e comércio (40).

Unidades da Federação

Em maio, 22 das 27 Unidades da Federação tiveram saldo positivo no mercado de trabalho. Lideram o ranking, em números absolutos: São Paulo (18.223 vagas), Espírito Santo (9.532) e Rio de Janeiro (9.195). Na ponta oposta, aparecem: Rio Grande do Sul (-5.657), Goiás (-2.742) e Tocantins (-743).

O salário médio real de admissão passou de R$ 2.402,07 em abril para R$ 2.384,10 em maio, uma queda de 0,75%. Frente ao mesmo mês do ano anterior, o salário de maio aumentou 1,50%.

Acumulado

No acumulado do ano, quatro dos cinco grandes setores da atividade têm saldos positivos: serviços (+493.917), construção (+154.448), indústria (+128.353) e agropecuária (+16.904). Em contrapartida, o saldo do comércio é negativo em 26.274 vagas.

São Paulo é o Estado com mais postos formais criados em números absolutos, com saldo positivo de 215.924 no acumulado do ano. Em seguida, aparecem Minas Gerais (+87.375) e Santa Catarina (+61.658).

Na outra ponta, os menores saldos acumulados no ano são de Alagoas (-11.240), Rio Grande do Norte (+215) e Roraima (+1.667).

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