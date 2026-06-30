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Economia

Eco Influencers e Arena de Influenciadores reúnem criadores em Belém com foco em IA e economia

Evento gratuito integra programação da Semana do Clima e discute inteligência artificial, novo ECA Digital e oportunidades no mercado de influência

Jéssica Nascimento
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Maiza Yasmin vai estar nos desfiles do evento. Na foto, ela usa um look de materiais reciclados do estilista Ale Ferreiro. (Lucas Queiroz / Divulgação)

Belém será palco, nos dias 2 e 3 de julho, de um dos encontros mais relevantes do ano para o mercado de comunicação digital na Amazônia. O Eco Influencers e a Arena de Influenciadores – Digital Day reúnem criadores de conteúdo, empresários e profissionais da economia criativa no Parque da Cidade, com debates sobre inteligência artificial, legislação digital e o futuro da produção de conteúdo na região.

Integrado à programação da Semana do Clima e com apoio da Secult (Secretaria de Cultura do estado do Pará), o encontro busca preparar influenciadores para um cenário de maior visibilidade internacional com a passagem da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), além de fomentar networking e geração de oportunidades profissionais.

Economia criativa em expansão e protagonismo amazônico

A proposta do evento é fortalecer o ecossistema da economia criativa na região Norte, conectando talentos locais a profissionais já consolidados do mercado. O diretor fundador da BGO Talents, Haroldo Queiroz, destaca que o momento é estratégico para os criadores da região: “O Eco Influencers nasce com o propósito de fortalecer a economia criativa e preparar influenciadores, comunicadores e criadores de conteúdo para os desafios e oportunidades que surgem a partir da COP 30 em Belém.”

Segundo ele, a iniciativa também pretende transformar o evento em um espaço de formação e articulação profissional.

“A Arena de Influenciadores será um espaço de diálogo, formação e conexão entre profissionais do mercado digital, especialistas e o público, incentivando a produção de conteúdos de qualidade, com responsabilidade social e foco em sustentabilidade”, declarou.

Inteligência artificial e o novo ECA Digital entram no centro do debate

Um dos eixos mais aguardados da programação é a discussão sobre o impacto da inteligência artificial na criação de conteúdo e os desafios éticos e legais da produção digital. Haroldo ressalta que a tecnologia já faz parte da rotina dos criadores, mas exige responsabilidade.

“A Inteligência Artificial já faz parte da rotina da criação de conteúdo, aumentando a produtividade e abrindo novas possibilidades criativas. No entanto, seu uso exige responsabilidade e conhecimento sobre aspectos éticos e legais”, destacou.

Outro tema sensível será o novo ECA Digital, voltado à proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. “O debate sobre o novo ECA Digital também é essencial porque amplia a discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online, trazendo reflexões importantes para influenciadores que produzem conteúdo para diferentes públicos”, disse.

Networking, oportunidades e mercado em transformação

Além dos debates, o evento aposta na criação de conexões profissionais entre criadores, marcas e produtores culturais. A expectativa é gerar parcerias e oportunidades reais de trabalho.

A realização é da Bugaloo Produções, que também organiza o Eco Influencers como um espaço gratuito de acesso ao mercado.

Haroldo reforça o potencial de inserção dos participantes. “Os participantes terão acesso a um ambiente de relacionamento com influenciadores, especialistas, empreendedores, produtores culturais e representantes de instituições parceiras”, explicou.

E completa: “Além da troca de experiências, o evento busca estimular novas parcerias, participação em campanhas, projetos colaborativos e oportunidades de atuação profissional, fortalecendo o ecossistema da economia criativa e do mercado de influência digital na Amazônia.”

Eco Influencers & Arena de Influenciadores (Digital Day)

  • Data e horário: 2 e 3 de julho de 2026 (programação ao longo dos dois dias) a partir de 15h
  • Local: Parque da Cidade, em Belém
  • O que é: encontro de criadores de conteúdo, influenciadores, empresários e profissionais da economia criativa, com debates e atividades dentro do evento Eco Influencers e da Arena de Influenciadores – Digital Day
  • Temas principais: inteligência artificial na criação de conteúdo, novo ECA Digital (proteção de crianças e adolescentes online), mercado de influência e oportunidades com a chegada da COP 30 na Amazônia
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