Tecnologias e hábitos simples protegem a casa em tempos de festas de final de ano

A queima de fogos na praia ou somente descansar em uma pousada tranquila longe da cidade grande. Dezembro é sinônimo de férias e viagens de final de ano, mas é preciso estar atento para não sofrer o ‘revés da vida’, como ter a casa furtada durante a saída para as festas de final de ano. Em Belém, o alarme residencial e empresarial é o carro-chefe, em uma empresa de segurança, no bairro do Reduto, de acordo com a representante do estabelecimento, Tamires Soares, que também dá dicas simples sobre ações preventivas para evitar ingratas surpresas.

"A maior procura que a gente tem hoje é do alarme, residencial e empresarial. Ele é o carro-chefe”, destaca Tamires Soares. Ela observa que o recurso de segurança é indicado para prevenir a ocorrência de invasões, assaltos, roubos e outras ações criminosas. E, foi justamente por esse motivo, para se sentir mais segura estando fora ou dentro de casa, que Potira Nogueira decidiu instalar o sistema de alarme em casa.

Potira Nogueira mora sozinha no bairro do Marco, em Belém, e decidiu instalar o sistema de alarme em casa, após ter a casa invadida por criminosos. “Eu contratei os produtos eletrônicos, há mais ou menos dois anos, quando entraram aqui na minha casa, entraram no meu terreno. Ele quebrou coisas para tentar entrar na casa, não conseguiu, mas levou botijões de gás que ficavam para fora”, recordou ela na última quarta-feira (4/12).

"Ele (o ladrão) tentou levar o condensador do ar-condicionado. Então, foi isso, e como eu moro só, eu estava me sentindo muito insegura, sabe? Então eu tomei a decisão de colocar alarme, cerca elétrica e câmeras. Foi a melhor decisão que eu tomei”, disse Potira.

Sobre a eficiência do sistema de alarme residencial, Tamires Soares explica que ele é composto por uma central de monitoramento, painel de alarme, sensores e sirenes. A central realiza o acompanhamento do imóvel à distância e em tempo real. E, como profissional da área, ela diz que quando o tema é segurança, quanto maior a prevenção, é óbvio, que é melhor.

"Eu falo também de você ter o conjunto para que você fique tranquilo e possa viajar, possa se ausentar da sua casa tranquilamente. O que seria esse conjunto de segurança eletrônica? É o alarme, é a cerca elétrica, são as câmeras. Com esse mix, você não precisa de um vizinho para ‘dar uma olhadinha em sua casa’, porque, de repente, seu vizinho também pode se ausentar. E aí, naquele momento...”, diz Tamires.

Em Belém, equipe de empresa de segurança residencial e empresarial

Ela reforça que as pessoas em Belém também começam a se precaver com as casas de praia. “É importante você procurar uma empresa, por exemplo, em balneários de Belém, como Mosqueiro, também em Salinas e Castanhal, que tem muitos igarapés”, diz ela só para dar alguns exemplos.

Veja dicas práticas e eficazes para reduzir os riscos:

Evitar divulgar viagens nas redes sociais até retornar.

Solicitar que vizinhos ou familiares recolham correspondências para evitar sinais de ausência.

Investir em trancas adicionais para portas e janelas, especialmente em apartamentos térreos ou casas.

Não é recomendado deixar as luzes acesas ao viajar.

Deixar os cadeados dos portões virados para dentro, pois, para fora, fica claro que os moradores saíram.