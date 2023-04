Taxação de compras internacionais já preocupa consumidores paraenses

O anúncio do fim da isenção de impostos sobre encomendas internacionais, feito pelo Governo Federal na última terça-feira (11), já tem sido motivo de preocupação entre os consumidores paraenses. A medida ainda não está valendo e deverá passar a entrar em vigor a partir da publicação de uma Medida Provisória (MP) no Diário Oficial da União. Com isso, as compras acima de US$ 50 - cerca de R$ 250 - feitas em sites estrangeiros, como Shein e Shopee, passarão a ser taxadas em até 60% do valor do produto.

A estudante Gabriela Gutierrez, de 22 anos, lamentou a notícia. Ela é acostumada a comprar de tudo pela internet: desde roupas e acessórios, até produtos eletrônicos. Os preços baixos, as condições de pagamento e as taxas zeradas são fatores que atraem a consumidora. “Com a chegada de marcas como a Shein, eu comecei a comprar mais produtos pessoais, como roupas, maquiagens, cosméticos… Quase tudo que eu uso para skin care, são desses sites [internacionais]. Em média, minhas compras variam entre R$ 150 e R$ 250”, diz.

A notícia de que a taxação das mercadorias vai passar a ser uma realidade passou a preocupar a estudante, que já tem planos para compras futuras. “Estou um pouco chateada. Vou viajar no final do ano e já estava planejando todas as roupas, para quando chegar na viagem, eu já ter pagado tudo. Se taxarem até lá, vou ter que fazer compras separadas, o que pode afetar o frete. Então, com essa taxação, vou ter que passar a estipular mais as compras”, lamenta.

Mesmo com a taxação, número de compras não deve reduzir, afirma jovem

A expectativa é que, mesmo com a taxação, o número de compras não deverá diminuir. Isso porque, de acordo com Gabriela, o preço ainda deverá compensar. “Na primeira compra que fiz em um site internacional, fui taxada. Mas, depois, nunca mais. Sempre fico nessa cautela. Acho que não vou reduzir o número de compras. Deve aumentar, porque não vou deixar de comprar. Porém, vou comprar separadinho, pacotes leves, valores baixos…”, finaliza a estudante.

Associação Comercial do Pará lista prós e contras da medida

Clóvis Carneiro, diretor da Associação Comercial do Pará (ACP), diz que o anúncio da taxação das compras que custam até US$ 50 poderá ser bom por um lado, mas trará desafios para o Governo. “É bom por questões de concorrência entre o produto brasileiro e o importado. Isso vai equilibrar a questão da concorrência. Isso é justo. Porém, por outro lado, a administração fazendária vai ter que ver se não fica mais caro cobrar imposto de valores baixos e se isso vale a pena, esse é o ponto”, aponta.