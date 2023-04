Taxação de compras internacionais: o que muda ao comprar em sites como Shopee, Shein e AliExpress

Quem já se acostumou a fazer compras de itens com preços bem mais baixos dos que encontrados nos varejistas brasileiros, deve ter ficado triste com a notícia dada pelo governo brasileiro. Ontem (11/04), foi anunciado o fim da isenção de impostos sobre encomendas internacionais que custam até 50 dólares, R$ 250 em média na cotação atual.

Com a medida, que ainda não está em validade, todas as compras em varejistas internacionais, de qualquer valor, serão taxadas em até 60% do valor do produto. Sites como Shopee, Shein, AliExpress serão afetados diretamente.

VEJA MAIS

Segundo a Receita Federal, a isenção nunca se aplicou ao varejo online, mas sim para envios de pessoa física para pessoa física, o que tem sido amplamente utilizado fraudulentamente para vendas realizadas por empresas estrangeiras.

Quem será beneficiado com a nova medida de taxação de 'pequenas' compras internacionais?

A medida visa beneficiar varejistas locais como a Lojas Renner, Magazine Luiza e Mercado Livre, e foi tomada após reclamações do setor sobre a concorrência desleal de gigantes asiáticos como AliExpress, do Alibaba Group, Shein e Shopee.

O que vai acontecer com a taxação de todas as compras internacionais?

Essa mudança pode gerar um aumento no valor final das compras, uma vez que o valor dos impostos será incluído no preço. Além disso, as encomendas internacionais também podem demorar mais tempo para serem entregues, já que a Receita Federal pode realizar uma fiscalização mais rigorosa sobre as mercadorias importadas.

Quem realiza compras em sites internacionais deve ficar atento às novas regras de tributação para evitar surpresas desagradáveis. É importante lembrar que o valor dos impostos varia de acordo com o tipo de produto e pode chegar a até 60% do valor da compra.

Essa medida pode representar um importante passo para a valorização do mercado interno e dos varejistas locais, que têm enfrentado dificuldades em concorrer com os gigantes estrangeiros. No entanto, cabe ressaltar que essa mudança pode ter impactos significativos para os consumidores brasileiros que realizam compras em sites internacionais.