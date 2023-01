Como ganhar roupa de graça na Shein? Saiba mais sobre o Centro de Teste Gratuito do marketplace

Há alguns anos, a Shein, grande varejista eletrônica de produtos fabricados na China, tem revirado a cabeça das pessoas por ofertar produtos bonitos, de qualidade e com preço em conta, por isso, virou um dos sites mais visitados, inclusive entre os brasileiros. Agora, você sabia que a Shein pode te dar roupas de graça? Saiba mais sobre o Centro de Teste Gratuito do marketplace e saiba como ganhar roupas de graça.

O Centro de Teste Gratuito da Shein, também conhecido como Free Trial Center, é uma seção da loja que permite ganhar camisas, camisetas, calças, bermudas, shorts e muito mais. Para isso, cada pessoa que recebe precisa escrever um relatório com todos os detalhes sobre a peça que ganhou.

Se você já clicou aqui para conhecer mais sobre em busca desses presentes, apesar da promessa ser tentadora, ganhar roupa de graça pela Shein não é tão simples. A plataforma sorteia três contas vencedoras para cada item disponível para resgate, mas a concorrência é alta: durante a produção dessa matéria, algumas peças tinham mais de 60 mil pessoas inscritas para o sorteio.

Como funciona o Centro de Teste Gratuito da Shein?

O Centro é uma plataforma que disponibiliza peças de roupas da Shein gratuitas para teste. Cada perfil do marketplace pode se inscrever para o sorteio de até três itens por semana. Caso você seja sortudo(a) e ganhe, a peça de roupa será enviada para o seu endereço cadastrado no site. O usuário tem prazo de até 10 dias após o recebimento para escrever sua análise.

A Shein pede que as considerações sobre a peça sejam compostas por prós e contras, com fotos, e informações detalhadas, inclusive sobre o caimento do look no corpo, qualidade do tecido e outras coisas mais. Cada envio garante mais 20 pontos para sua conta da Shein, que pode ser usada, mais adiante, para receber cupons ou descontos.

De acordo com a empresa, os vencedores são escolhidos por sorteio. A plataforma considera compradores em potencial, perfis com bastante atividade no marketplace e contas que já participaram de testes passados. A lista de itens é atualizada semanalmente.

Saiba como se inscrever para ganhar roupa de graça na Shein

O primeiro passo é abrir o app da Shein e tocar no ícone "Teste grátis", da página inicial. Ou você pode clicar direto aqui! O aplicativo listará todas as peças disponíveis da semana. Escolha a roupa que deseja concorrer e toque em "Teste gratuito"; Selecione o tamanho, confirme o endereço de entrega e conclua o pedido gratuitamente. A partir desse momento, você concorrerá ao sorteio da roupa.

Como acompanhar meus pedidos no Centro de Teste Gratuito