Tarifaço de Trump contra o Brasil é uma piada, uma abonimação, DIZ Gavin Newsom

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse nesta terça-feira, 11, que o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil é uma "piada e uma abominação". Ele falou com jornalistas depois de participar da COP30, cúpula das Nações Unidas para mudança climática, na capital paraense.

Newsom chamou as tarifas contra o Brasil de "tarifas Bolsonaro" e não confirmou se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil.

"Eu tenho sido bem claro. Estas tarifas sobre o seu país são uma piada. São uma abominação. Quero dizer, as tarifas de Bolsonaro. Vamos apenas estabelecer o que elas são. Nós temos um superávit comercial com vocês. É absurdo. São tarifas ilegais", disse.

A tarifa adicional de 40% foi imposta sobre produtos brasileiros foi justificada, a princípio, majoritariamente por motivos políticos, incluindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.