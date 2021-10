Tabela de fretes dos caminhoneiros sofre reajuste nos valores mínimos de transporte

A tabela de valores mínimos de fretes usada pelos caminhoneiros foi alterada, os reajustes médios variam de 4,54% a 5,90%. Os novos valores foram decididos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (21). As informações são do portal Uol.

O aumento é resultado das sucessivas variações no preço dos combustíveis, que, segundo a legislação, sempre que a oscilação no preço do óleo diesel no mercado interno for maior que 10%, o órgão precisa estabelecer nova norma com pisos mínimos, considerando as variações. A edição da tabela reajustada foi antecipada pelo Broadcast Agro.

De acordo com a ANTT, a tabela de transporte rodoviário de carga lotação sofreu o menor reajuste, de 4,54%. As de Operações em que haja contratação apenas de veículo automotor de cargas sofreu alteração média de 5,10%.

A tabela de transporte rodoviário de alto desempenho sofreu reajuste médio de 5,36% e a de Operações em que haja contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho teve um reajuste médio de 5,90%.

A tabela de fretes foi criada em 2018, pelo governo Michel Temer, após a paralisação dos caminhoneiros que comprometeu o abastecimento de vários itens em todo o país.