Sustentabilidade: Sicredi destina R$ 34,2 bilhões em linhas de crédito alinhadas à Economia Verde

O Relatório de Sustentabilidade 2022 do banco cooperativo Sicredi aponta que, no ano passado, R$ 34,2 bilhões foram destinados à economia verde, por meio de linhas de crédito alinhadas ações relacionadas à melhoria do bem-estar das pessoas, à igualdade social e à redução dos riscos ambientais e escassez ecológica. De acordo com a instituição, o montante representa um crescimento aproximado de 24% em comparação com 2021.

No relatório, são detalhadas as principais ações e resultados obtidos ao longo do ano com base nos aspectos ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês). O documento aponta a liberação de R$ 12,5 bilhões para a Produção Rural Familiar. Também foram concedidos cerca de R$ 8,3 bilhões para a Agricultura de Baixo Carbono e R$ 6,1 bilhões para linhas voltadas à Energia Renovável e Sustentabilidade Ambiental.

O Sicredi utiliza como base a metodologia de taxonomia verde da Febraban, a qual considera critérios setoriais, de linhas e programas de financiamento com benefícios ambientais e sociais, permitindo maior padronização nas mensurações do sistema financeiro nacional. "O balanço da nossa trajetória e principais ações realizadas demonstra que impactamos positivamente não apenas na vida dos nossos mais de 6,5 milhões de associados, mas nas comunidades onde estamos presentes e, consequentemente, na sociedade como um todo, promovendo um ciclo virtuoso de prosperidade”, comenta César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo.

César Bochi, diretor presidente do Sicredi (Divulgação / Sicredi)

Captações sustentáveis

Conforme o documento lançado, o Sicredi intensificou a captação de recursos para crédito alinhado a sua Estratégia de Sustentabilidade, por meio de emissão de títulos atrelados aos aspectos sociais e ambientais. No período, realizou a primeira emissão de Green Bond junto ao BID Invest, no valor de US$ 100 milhões, com 100% dos recursos destinados ao financiamento de novos projetos de energia fotovoltaica e eficiência energética. Também foi emitida a primeira Letra Financeira Sustentável do mercado brasileiro, com uma captação de US$ 151,4 milhões e recursos convertidos em crédito para projetos alinhados à sustentabilidade.

Outra iniciativa destacada pela instituição foi a captação de US$ 100 milhões voltados para o financiamento de micro, pequenas e médias empresas brasileiras lideradas por mulheres, com recursos mobilizados pela International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, e com participação do BNP Paribas e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). O financiamento é destinado para aquelas empresas com faturamento anual de até R$ 6 milhões e que tenham mulheres como donas ou sócias detendo mais de 50% do capital social.

Por meio do apoio a seis projetos de créditos de carbono localizados em diferentes regiões do Brasil, o Sicredi também neutralizou mais de 45 mil toneladas de carbono relativas às emissões calculadas em seu inventário de 2021 e projetadas para todo o ano de 2022, além de ter atuado na redução de emissões, com autogeração de energia fotovoltaica em mais de 500 unidades, evitando 574 toneladas de carbono.

Além disso, a partir da liberação de recursos a seus associados em financiamentos de projetos de geração de energia fotovoltaica, foram evitadas as emissões de mais de 35 mil toneladas de carbono.

Em 2022, também foram destinados R$ 301,3 milhões em investimento social para iniciativas sociais, ambientais, culturais e educacionais, representando um crescimento aproximado de 90% em comparação a 2021.

“Nosso balanço não traz apenas números, mas evidencia o impacto gerado na vida das pessoas e de suas regiões, tanto pelo acesso a nossos serviços financeiros quanto por meio de nossos programas e iniciativas. Também demonstra que desenvolvimento econômico e cuidado com os aspectos ESG podem e devem andar juntos. Queremos levar nosso modelo cooperativo a ainda mais pessoas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais próspera e gerando desenvolvimento socioambiental para as comunidades”, afirma Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade da Fundação Sicredi.

O Relatório de Sustentabilidade 2022 do Sicredi está disponível em sicredifazadiferenca.com.br/impactopositivo. O documento adota as normas da GRI (Global Reporting Initiative) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board) para reportar todo o desempenho em sustentabilidade realizado pela instituição.