Cooperativa de crédito registra crescimento de R$ 53 milhões no Estado

O Pará registrou o crescimento de R$ 53 milhões em cooperativismo de crédito, por meio da Sicredi, no ano de 2022. Os resultados alcançados pela instituição financeira promovem o chamado ciclo virtuoso: parte é distribuída entre os associados, a fundos e programas que beneficiam a comunidade e outra fatia é reinvestida na cooperativa.

Foram 66.617 novos associados no último ano, o que significa um crescimento de 53% no Estado. Na esfera nacional, atualmente, são 6,5 milhões de membros. Os números refletem a expansão de 57% da carteira de crédito no Pará, chegando ao montante de R$ 4,343 bilhões.

Desse total, o crédito comercial corresponde a 67%, com R$ 2,908 bilhões. Já a carteira de crédito rural fechou o ano de 2022 com R$ 1,434 bilhão. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou, via Sicredi, R$ 167,742 milhões em investimentos contratados por associados produtores rurais e empresas.

Já com relação ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a carteira apresentou evolução de 67% no Pará, ao passar de R$ 126,016 milhões para R$ 210,808 milhões de um ano para outro.

A empresa ressalta que o bom desempenho da agricultura familiar provoca um efeito cascata na economia, pois movimenta fornecedores de matérias-primas, o comércio e prestadores de serviços.

Os Depósitos Totais (depósitos à vista e depósitos a prazo) também tiveram um incremento de 39% no último ano e somaram R$ 1,772 bilhão no Pará. Por meio do apoio a seis projetos de créditos de carbono localizados em diferentes regiões do país, a instituição financeira neutralizou mais de 45 mil toneladas de carbono, relativas às emissões calculadas no Inventário de Emissões de 2021 e projetadas para todo o ano de 2022.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)