SuperNorte 2023 estima R$ 50 milhões em negócios e 28 mil visitantes

Desta quarta-feira (4) até sexta-feira (6), o Hangar – Centro de Convenções, é a casa do setor supermercadista em Belém, abrigando a 24ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte, a SuperNorte 2023.

O evento reúne produtos, serviços e novidades em tecnologias para os supermercados e outros segmentos do varejo, num total de 80 expositores e mais de 250 marcas representadas. Há também palestras e cursos específicos da área supermercadista.

Público presitigia SuperNorte 2023 no Hangar em Belém

Na abertura da SuperNorte 2023, na noite desta quarta-feira (4), o anfitrião do evento, Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), destacou que o objetivo da feira é promover relacionamentos profissionais em rede e incentivar negócios.

“Daí a nossa promoção: pedido premiado. Vamos sortear um carro zero quilômetro entre os participantes que fizerem pedidos de compras durante a feira”, afirmou Portugal.

A SuperNorte evidencia o que o setor tem de melhor em atendimento ao consumidor final, inovação e gestão dos supermercados no Pará.

Supermercados paraenses geram 65 mil empregos diretos e 220 mil indiretos

Jorge Portugal observou que o setor supermercadista paraense tem avançado em profissionalismo como serviço essencial, reconhecido inclusive por legislação específica.

“Nós respondemos por cerca de 80% do fornecimento de produtos de primeira necessidade, 65 mil empregos diretos no Pará, e mais de 220 mil empregos indiretos”.

"Estamos entre os segmentos da economia que mais geram impostos. O Pará ocupa a 7ª posição nacional em receita e quantidade de lojas (supermercados), de acordo com o ranking da Abras 2023 (Associação Brasileira de Supermercados)”, enfatizou Jorge Portugal, dirigindo-se inclusive ao presidente da Asbras, presente na cerimônia de abertura, João Galassi.

Galassi fez questão de parabenizar a gestão de Jorge Portugal à frente da Aspas e assinalou a força econômica nacional da cadeia supermercadista. Ele informou que o setor é um dos maiores geradores de empregos do Brasil.

“Nós geramos 3,2 milhões de empregos neste país, diretos e indiretos. Nós atendemos 28 milhões de pessoas, hoje, nós temos 94 mil lojas no Brasil. Como o próprio (Jorge) Portugal comentou aqui a pujança do setor de supermercados no Pará, também é algo extraordinário”, disse o titular da Asbras, em Belém.

Empresários e industriais participaram do evento, bem como, representantes do governo estadual, como os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico (Sedeme), Paulo Bengtson; e do Desenvolvimento Agropecuário (Sedap), Giovanni Queiroz, e ainda, do governo federal, como superintendente regional do Trabalho e Emprego do Pará, Paulo Gaya; entre outras autoridades públicas, a exemplo da presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald.

"Estamos com a melhor perspectiva possível para esta edição, para nós, do Conjove, é uma honra participarmos. Este segmento gera 12% do PIB do nosso estado, tem números impressionantes. Temos um estande na feira e trouxemos inovação, com a realidade aumentada. O visitante aponta a câmera do celular dele e verá todas as marcas que estão em nosso estande, é o supermercado do futuro. Apostamos nisso”, afirmou o presidente do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), João Marcelo.

Cerveja paraense Caribeña estreia na SuperNorte 2023

Entre os corredores de alimentos e bebidas diversificadas, a cervejaria paraense “Caribeña” estreia na SuperNorte 2023. “É a nossa primeira vez na feira, temos seis meses de operação. Somos uma indústria cem por cento paraense, com sede no Distrito Industrial de Icoaraci, em Belém”, afirmou Ronaldo Júnior, o CEO da Inbepa (Indústria de Bebidas Paraenses).

A Caribeña lançou a garrafa de 600 ml e, em seguida, a lata de 350 ml. “Agora, estamos lançando um novo produto: a lata 269 ml, que já estará no mercado na próxima semana e futuramente a long neck também. Estamos contentes com o resultado do produto no mercado, ele tem uma excelente aceitação, graças a Deus”, frisou o jovem executivo.

"No Norte do país, somos originalmente amazônicos. Somos a primeira indústria de cerveja paraense com capital cem por cento paraense. A nossa cerveja é fabricada aqui, a mão de obra é daqui e o investimento também, num comparativo com os concorrentes”.

Ronaldo Júnior disse que a Caribeña é uma cerveja puro malte. “Você sente no gosto da cerveja, a presença do malte, a qualidade da matéria-prima e demos o nome Caribeña em homenagem à influência do Caribe na nossa região, o que resultou no gênero musical das guitarradas, e também, em homenagem ao Caribe amazônico, que é o nosso Alter do Chão, de certa forma. A minha avó, dona Lucidéa, é de Monte Alegre”, disse Ronaldo Júnior.