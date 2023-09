No Brasil, taxa de desemprego cai e registra menor nível desde 2015

No Brasil, a taxa de desemprego caiu para 7,8% no trimestre terminado em agosto. Este é o menor nível desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. Ao considerar o período de junho, julho e agosto, foi a taxa mais baixa desde 2014 (7%). O número absoluto de desocupados teve queda de 5,9% contra o trimestre anterior (até junho), chegando a 8,4 milhões de pessoas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga mensalmente os dados de mercado de trabalho pelo levantamento Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

A queda de 5,9% na população desocupada corresponde a 528 mil pessoas a menos no trimestre. Em 1 ano, são 1,3 milhão de brasileiros que deixaram de procurar vaga no mercado de trabalho. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em agosto (junho, julho e agosto) caiu 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (de março a maio), quando era de 8,3%. Também recuou 1,1 ponto percentual ante o mesmo trimestre do ano passado, de 8,9%



SUBUTILIZAÇÃO

A taxa de subutilização caiu para 17,7% no trimestre encerrado em agosto, ante 18,2% do trimestre anterior e 20,5% do ano anterior. O percentual registrado é o menor desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, de 17,4%. É considerado subutilizado quem está desempregado, trabalha menos do que poderia ou não procurou emprego mesmo estando disponível para trabalhar. O número de pessoas subutilizadas foi de 20,2 milhões de pessoas no trimestre. Diminuiu 2,2% em relação ao trimestre anterior e 15,5% em um ano.



Dentro do grupo de subutilizados há os desalentados, que são aqueles que não procuraram empregos porque não acreditam que vão conseguir. Essa população totalizou 3,5 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em agosto. Ficou estável em comparação com o trimestre encerrado em maio. Contra o mesmo período do ano passado, recuou 16,2%, ou 692 mil pessoas a menos.



MERCADO DE TRABALHO

A população ocupada (99,65 milhões) no trimestre encerrado em agosto atingiu o maior patamar desde o trimestre encerrado em 2022, quando 99,69 milhões brasileiros trabalhavam. Também foi a 3ª maior da série histórica, iniciada em 2012, atrás também do trimestre encerrado em outubro de 2022 (99,66 milhões). A população ocupada cresceu 1,3% no trimestre e 0,6% em 1 ano, o que equivale a um incremento de 1,3 milhão e 641 mil pessoas, respectivamente.



O nível da ocupação –que é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalha– foi estimado em 57%. Aumentou 0,6 ponto percentual ante o trimestre encerrado em maio. Recuou 0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado (excluindo trabalhadores domésticos) foi de 37,25 milhões no trimestre de junho a agosto. Aumentou 1,1% em relação ao trimestre anterior e 3,5% em 1 ano. Também foi o maior contingente de brasileiros desde fevereiro de 2015 (37,29 milhões). Já o número de empregados sem carteira aumentou 2,1% no trimestre e ficou estável no ano.

A taxa de informalidade no mercado de trabalho foi de 39,1% da população ocupada, ou 38,9 milhões de informais. Era de 38,9% no trimestre anterior e 39,7% há 1 ano.

RENDA

O rendimento real habitual foi de R$ 2.947 no trimestre de agosto. Ficou estável ante o trimestre anterior e cresceu 4,6% no ano. A massa de rendimento real habitual (R$ 288,9 bilhões) foi recorde da série histórica, crescendo 2,4% frente ao trimestre anterior e 5,5% na comparação anual.