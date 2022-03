Supermercados paraenses abriram mais de 10 mi vagas de emprego

O crescimento do número de empregos do setor supermercadista no Pará merece ser comemorado, mas provavelmente já atingiu um pico na opinião do presidente da Associação Paraense de Supermercados, Jorge Portugal.

Segundo ele, o estado, e especialmente a capital Belém, se beneficiou por conta da recente atratividade de novos negócios gerada pela região.

"Durante a pandemia de covid-19, nossa atividade, por ser essencial, não fechou em nenhum momento. Com isso precisamos contratar pessoas pois a demanda foi grande, já que tudo estava fechado e nós abertos. Além disso, teve a questão dos afastamentos de sintomáticos, que demandaram novas contratações", avalia.

Portugal lembra que só na região metropolitana de Belém sete novos empreendimentos abriram em 2021, o que aqueceu o mercado e o número de vagas.

"Mas acredito que agora, até mesmo com o aumento dos preços e com a redução do consumo que deve ocorrer, acredito que esse fenômeno já atingiu seu pico. Mas não resta dúvida que somos um celeiro de trabalhadores qualificados do ramo, as empresas investem em treinamentos, assim como a nossa Associação", diz.

Só no Pará, 10.819 empregos foram criados em supermercados em 2021, 11% do total gerado no Brasil. Alison de Oliveira gerencia um supermercado atacadista no bairro da Pedreira e conta que tanto em 2020 quanto em 2021 o número de novos funcionários superou as contratações de 2019.

Segundo ele, não há expectativa para contratações novas até o momento. "Ainda estamos em março então pode ser que tenhamos novos processos, mas por agora existe uma relação saudável entre demanda e empregados aqui. Realmente fomos um dos poucos setores que ofereceu mais vagas em vez de menos vagas com a pandemia. Graças a Deus. Cada pessoa empregada leva renda para uma família inteira", diz.

Ele destaca que as profissões mais procuradas são as relacionadas ao estoque, reposição e serviços gerais. "E hoje em dia vemos pessoas de todas as idades trabalhando nos supermercados. É um setor que dá oportunidade do jovem aprendiz que está começando, aprendendo, até aquela pessoa com mais idade e que tem experiência. Esse equilíbrio é bom", afirma.