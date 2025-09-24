Supermercado abre 50 vagas de emprego no Pará; confira
Rede atacadista oferece oportunidades em áreas operacionais, administrativas e de liderança com início imediato e benefícios atrativos
A rede de atacarejo Atacadão está com mais de 50 vagas de emprego abertas no estado do Pará, com início imediato. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo cargos operacionais, administrativos e de liderança.
As contratações fazem parte de um processo de expansão da empresa, que oferece também planos de carreira e programas de desenvolvimento para os colaboradores. A unidade responsável pelo recrutamento é o Atacadão Redenção, no sul do estado.
Vagas para quem busca o primeiro emprego ou nova colocação
As vagas operacionais são voltadas a candidatos com ensino médio em andamento ou completo, sem exigência de experiência prévia. Os cargos incluem:
- Estoquista
- Auxiliar de cozinha
- Cozinheiro(a)
- Aprendiz em serviços administrativos
Essas funções representam uma chance importante para quem busca o primeiro emprego ou quer retornar ao mercado de trabalho.
Cargos administrativos e de liderança também estão disponíveis
Para quem possui ensino médio completo e experiência comprovada, há vagas em setores de gestão e operação. Os cargos incluem:
- Gerente comercial
- Supervisor de vendas
- Operador de empilhadeira
- Outras posições de liderança
Benefícios oferecidos pelo Atacadão
A empresa oferece um pacote completo de benefícios, que inclui:
- Assistência médica e odontológica
- Seguro de vida
- Vale-transporte ou estacionamento gratuito
- Refeição no local
- TotalPass
- Cartão de crédito Atacadão com vantagens
- Cooperativa de crédito
- Participação nos lucros e resultados (PLR)
- Cesta de Boas Festas
- Reembolso universitário
Para colaboradores com filhos, a rede oferece ainda auxílio-creche, kit enxoval para recém-nascidos e licenças de maternidade e paternidade estendidas.
Como se candidatar às vagas
Os interessados devem comparecer ao Atacadão Redenção, com RG e currículo em mãos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h ou das 15h às 17h. Também é possível se candidatar online pelo link informado pela empresa.
Serviço:
- Local: Atacadão Redenção – avenida Perimetral, s/n, Casas Populares, Redenção (PA)
- Período: Durante o mês de setembro
- Horário: Das 9h às 11h ou das 15h às 17h
