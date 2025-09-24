Capa Jornal Amazônia
Supermercado abre 50 vagas de emprego no Pará; confira

Rede atacadista oferece oportunidades em áreas operacionais, administrativas e de liderança com início imediato e benefícios atrativos

O Liberal
fonte

Ex-funcionário recebe indenização por ser obrigado a rebolar, cantar músicas motivacionais e entoar gritos de guerra durante o trabalho (Foto / Freepik)

A rede de atacarejo Atacadão está com mais de 50 vagas de emprego abertas no estado do Pará, com início imediato. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo cargos operacionais, administrativos e de liderança.

As contratações fazem parte de um processo de expansão da empresa, que oferece também planos de carreira e programas de desenvolvimento para os colaboradores. A unidade responsável pelo recrutamento é o Atacadão Redenção, no sul do estado.

Vagas para quem busca o primeiro emprego ou nova colocação

As vagas operacionais são voltadas a candidatos com ensino médio em andamento ou completo, sem exigência de experiência prévia. Os cargos incluem:

  • Estoquista
  • Auxiliar de cozinha
  • Cozinheiro(a)
  • Aprendiz em serviços administrativos

Essas funções representam uma chance importante para quem busca o primeiro emprego ou quer retornar ao mercado de trabalho.

Cargos administrativos e de liderança também estão disponíveis

Para quem possui ensino médio completo e experiência comprovada, há vagas em setores de gestão e operação. Os cargos incluem:

  • Gerente comercial
  • Supervisor de vendas
  • Operador de empilhadeira
  • Outras posições de liderança

Benefícios oferecidos pelo Atacadão

A empresa oferece um pacote completo de benefícios, que inclui:

  • Assistência médica e odontológica
  • Seguro de vida
  • Vale-transporte ou estacionamento gratuito
  • Refeição no local
  • TotalPass
  • Cartão de crédito Atacadão com vantagens
  • Cooperativa de crédito
  • Participação nos lucros e resultados (PLR)
  • Cesta de Boas Festas
  • Reembolso universitário

Para colaboradores com filhos, a rede oferece ainda auxílio-creche, kit enxoval para recém-nascidos e licenças de maternidade e paternidade estendidas.

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem comparecer ao Atacadão Redenção, com RG e currículo em mãos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h ou das 15h às 17h. Também é possível se candidatar online pelo link informado pela empresa.

Serviço:

  • Local: Atacadão Redenção – avenida Perimetral, s/n, Casas Populares, Redenção (PA)
  • Período: Durante o mês de setembro
  • Horário: Das 9h às 11h ou das 15h às 17h
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

