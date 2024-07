Site mostra profissões com salários mais altos do Brasil; veja quais são

A busca por um emprego pode ser desafiadora, e um dos critérios mais importantes para a escolha da nova profissão ou posto de trabalho é o salário. Por isso, o Grupo Liberal reúne os empregos mais rentáveis do Brasil, de acordo com uma plataforma especializada.

Uma das profissões, segundo o site Capitalist, é a de engenheiro de petróleo, profissional responsável por todos os processos da cadeia produtiva de produtos como petróleo, biocombustíveis e gás natural, desde a exploração até a comercialização. Com uma graduação recomendada na área, ele pode alcançar salários de até R$ 60 mil mensais em cargos de direção, dependendo do porte da empresa e da experiência na função.

O setor de tecnologia da informação (TI) também tem se destacado, e o mercado está em ascensão. Sendo promissora e rentável no Brasil, a área conta com profissionais que podem obter salários atrativos, como o diretor de tecnologia de uma multinacional, que chega a ganhar até R$ 40 mil por mês. Porém, para atingir um salário assim, é importante investir em uma formação sólida e buscar oportunidades de especialização.

Há ainda o especialista em inteligência artificial (IA), outra área que tem crescido. Com a evolução da tecnologia, a IA se tornou um destaque no mercado de trabalho, oferecendo salários elevados para especialistas qualificados. Esses profissionais desenvolvem soluções inteligentes utilizando algoritmos e aprendizado de máquina, e a formação recomendada é em Ciência da Computação, Engenharia de Software ou afins, com especialização em IA. Os salários podem ultrapassar R$ 35 mil mensais.

Outra profissão é a de diretor de recursos humanos, já que a área oferece altos salários para profissionais em cargos de confiança e responsabilidade em grandes empresas. Com exigência de graduação em Gestão de Recursos Humanos, a remuneração pode chegar a R$ 33 mil por mês para o diretor. Este profissional é responsável pela gestão e pelo treinamento de equipes com a intenção de elevar a produtividade e reter talentos.

Os médicos também são profissionais que ganham altos salários, principalmente os que têm especialização em alguma área. Os ganhos podem ultrapassar os R$ 25 mil, segundo o site Capitalist, influenciados por fatores como especialidade, experiência e reconhecimento no mercado. Para alcançar esse status, é necessário passar por quase uma década de estudos intensos, entre faculdade, especialização e residência.

E ainda, o gestor de e-commerce no Brasil também é uma boa ocupação, devido ao aumento do comércio virtual, principalmente após a pandemia da covid-19. Este profissional é responsável por todas as etapas do processo de vendas online e pode ter salários de até R$ 16 mil. Sem exigência de nível superior, o cargo oferece oportunidades de crescimento e bons rendimentos para trabalhadores destacados no mercado.

Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no entanto, gerou uma lista diferente de profissões com os melhores salários no segundo trimestre de 2023. Os médicos especialistas estão no topo da pesquisa, com ganhos que ultrapassam R$ 18 mil. Na sequência, aparecem os matemáticos, atuários e estatísticos e médicos gerais. Segundo a pesquisadora e doutora em economia Janaina Feijó, que assina o estudo, os dados destacam que a procura pelos profissionais de ciências, tecnologia, engenharia e matemática aumentou com a pandemia da covid-19, que acelerou as transformações tecnológicas.

Ranking com as profissões mais bem pagas em 2023

Médicos especialistas (R$ 18.475) Matemáticos, atuários e estatísticos (R$ 16.568) Médicos gerais (R$ 11.022) Geólogos e geofísicos (R$ 10.011) Engenheiros mecânicos (R$ 9.881) Engenheiros não classificados anteriormente (R$ 9.451) Desenvolvedores de programas e aplicativos (R$ 9.210) Engenheiros industriais e de produção (R$ 8.849) Economistas (R$ 8.645) Engenheiros eletricistas (R$ 8.433) 11º Engenheiros de minas, metalúrgicos e afins (R$ 7.887) Engenheiros civis (R$ 7.538) Designers e administradores de bases de dados (R$ 7.301) Advogados e juristas (R$ 7.237) Engenheiros químicos (R$ 7.161) Analistas de sistemas (R$ 7.005) Desenvolvedores de páginas de internet (web) e multimídia (R$ 6.075) Desenvolvedores e analistas de programas e aplicativos e multimídia (R$ 5.980)

Fonte: FGV