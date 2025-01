Sistema do CadÚnico ficará fora do ar nesta sexta-feira (31)

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) informa que o sistema do Cadastro Único (CadÚnico) ficará indisponível em todo o país nesta sexta-feira (31/01) devido a uma manutenção técnica programada. O serviço será restabelecido normalmente na próxima segunda-feira (3/02).

Durante esse período, a Central do CadÚnico, localizada na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém, e os 12 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da capital paraense irão atender exclusivamente para inclusão de novas famílias, das 8h às 17h.

A Funpapa esclarece que serviços como atualização de cadastro, inserção na tarifa social e adesão a outros programas sociais não estarão disponíveis na data, mas ressalta que todas as demais atividades realizadas nos Cras funcionarão normalmente.

Cadastro Único: instrumento essencial para famílias de baixa renda

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma ferramenta do governo que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo um melhor entendimento da sua realidade socioeconômica. No sistema, são registradas informações como características do domicílio, identificação dos moradores, nível de escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outros dados.

Em Belém, a gestão do CadÚnico é realizada pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), responsável pela Central do Cadastro Único (CCU) e pela oferta dos serviços nos 12 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) espalhados pela cidade.

Quem deve se inscrever no Cadastro Único?

O CadÚnico é voltado para famílias de baixa renda que se enquadram em uma das seguintes condições:

Possuem renda de até meio salário mínimo por pessoa; ou

Têm renda mensal total de até três salários mínimos.

Benefícios e programas sociais vinculados ao Cadastro Único

O Cadastro Único é utilizado como critério para participação em diversos programas sociais do Governo Federal, incluindo:

Programa Bolsa Família

Minha Casa, Minha Vida

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Carteira do Idoso

Aposentadoria para pessoas de baixa renda

Programa Brasil Carinhoso

Programa de Cisternas

Telefone Popular

Carta Social

ProJovem Adolescente

Tarifa Social de Energia Elétrica

Passe Livre para pessoas com deficiência

Isenção de Taxas em Concursos Públicos

Além do Governo Federal, estados e municípios também utilizam os dados do Cadastro Único para a implementação e execução de seus programas sociais, garantindo que os benefícios cheguem a quem realmente precisa.