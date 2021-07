Setor de serviços volta a contratar no Pará

O setor de serviços foi quem mais empregou no Pará, dentre dentre todos os setores da economia, nos primeiros cinco meses deste ano. Com 54.185 novos trabalhadores, obteve um saldo positivo de 10.961 quando subtraído das demissões, de acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que contabiliza apenas os empregos formais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No ano passado, para o mesmo período, o saldo foi bem menor, 363 apenas, ainda sim se destacando por ser o único a apresentar saldo positivo.

O comércio melhorou suas contratações substancialmente nos primeiros cinco meses deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, em que apresentou o maior desempenho negativo. Até maio de deste ano, foram 39.631 novos trabalhadores comerciais, gerando um saldo de 7.425. A construção empregou 27.133 pessoas e ficou com saldo de 4.222. A indústria vem logo a seguir com 16.734 novas carteiras assinadas, um saldo de 1.930. Por último está a agropecuária, com 7.647 admissões e saldo de 1.827. No total, o Pará empregou 145.330 pessoas e demitiu 118.965.

Os dados para os meses de janeiro a maio de 2020, demonstram, em números, o reflexo da pandemia no Pará, em que se tem um crescimento dos estabelecimentos do gênero alimentício, principalmente de restaurantes. Estes eram considerados como atividade essencial, portanto poderiam continuar funcionando durante os momentos de restrição mais severa, seguindo as devidas recomendações. Muitos desses negócios investiram em serviços de delivery e retirada no local, o que não gerou tanto impacto como nos outros setores da economia paraense, como o comércio, por exemplo.

Por conta disso, o setor de serviços foi o único a apresentar variação positiva, ou seja, contratou mais do que demitiu, contando com um saldo de 363. Enquanto que o setor do comércio apontou o maior arrefecimento entre todos, com 32.532 pessoas desligadas de seus empregos, um saldo negativo de 5.667. A construção em logo em seguida, com 21.472 desligamentos e saldo também negativo de 3.100. A indústria, por sua vez, afastou 14.172 pessoas de seu setor, ficando com saldo de 1.896. O agro demitiu 5.230 trabalhadores, estabelecendo um saldo de 188 para menos.

O Pará acompanha o cenário nacional no ranking de geração de empregos entre janeiro e maio de 2021,tendo o setor de serviço como primeiro lugar, com um total de 3,5 milhões de empregos formais em todo o País, seguido da indústria com 1,4 mi. O comércio, a construção e agropecuária, empregaram, respectivamente, 1,7 mi, 810 mil e 466 mil, brasileiros.