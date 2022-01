Setor de serviços cresceu 8,1% em novembro de 2021 no Pará

O setor de serviços cresceu 1,4% de outubro para novembro de 2021, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quinta-feira (13). O segmento cresceu 8,1% no mês 11 do ano passado, ultrapassando a marca de 6,7% do mês de outubro. Os números são da Pesquisa Mensal de Serviços.

Na taxa mensal, o estado figurou em 14º lugar dentre as porcentagens de serviços, enquanto o Acre ficou com a menor porcentagem (-0,5%) e Roraima com a maior (21,4%). Embora tenha sido registrado o crescimento, a taxa de novembro foi a quinta mais baixa do ano em comparação ao mês de maio, que registrou 31% de aumento no volume de serviços.

Comparado ao mesmo mês de 2020 (5,3%), novembro do ano passado teve uma taxa mensal ainda mais positiva, com um acréscimo de 2,8%. Apesar de ser um índice considerado bom, no período da pesquisa em 2021, nos comparativos entre os meses do ano, o setor apresentou um o crescimento acima somente de outubro (6,7%), setembro (6,1%), fevereiro (2,3%) e janeiro (2,2%).

O IBGE também pontuou que o mês de novembro foi o sétimo maior acumulado do ano, alojando-se atrás de julho (16,9%), junho e agosto (ambos com 16,4%), setembro (15,2%), maio (14,5%) e outubro (14,2%). Com isso, o Pará ocupou o sétimo lugar dentre os estados com as maiores taxas, atingindo 13,6%, ficando um pouco atrás de Roraima (21,5%) e Alagoas (18,6%), que atingiram os maiores índices.

Serviços no Brasil

Na série com ajuste sazonal, após dois meses de taxas negativas, o crescimento no Brasil no mês de novembro do setor de serviços foi de 2,4%, 4,5% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e no mesmo patamar de dezembro de 2015 – porém, 7,3% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. Na série sem ajuste sazonal, frente a novembro de 2020, o volume de serviços avançou 10,0%, sendo a nona taxa positiva consecutiva. Já no acumulado do ano, o volume de serviços avançou 10,9% frente a igual período do ano anterior, e o acumulado nos últimos doze meses (9,5%) alcançou a taxa mais intensa da série iniciada em dezembro de 2012.

“Das últimas 18 informações divulgadas, na comparação mês contra mês anterior, 15 foram positivas e 3 foram negativas: março, devido à segunda onda de covid-19, e setembro e outubro, por conta de aumentos de preços em telecomunicações e passagens aéreas”, afirmou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Segundo o IBGE, quatro das cinco atividades pesquisadas avançaram no mês de novembro, com destaque para serviços de informação e comunicação (5,4%), que recuperaram a perda de 2,9% verificada nos dois meses anteriores. Com isso, a atividade se coloca num patamar 13,7% acima de fevereiro de 2020.