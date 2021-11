Sest-Senat abre seleção para contratação de profissionais com nível médio; salário é de R$ 2.229,80

O Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest-Senat) abriu seleção para profissionais de nível médio completo para o cargo de assistente administrativo e formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de novembro, exclusivamente, através do site. A remuneração será de R$ 2.229,80 e mais benefícios com jornada de trabalho de 44h semanais. As vagas são destinadas para a unidade do município de Belém.

VEJA MAIS:

Para participar da seleção os candidatos devem possuir certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em nível médio e comprovação de experiência profissional em atividades administrativas e atendimento ao público.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

- Prova Objetiva (classificatório e eliminatório)

- Prova Discursiva (eliminatório)

- Prova Prática (eliminatório e classificatório)

- Análise Documental (eliminatório)

- Entrevista (eliminatório e classificatório)

- Avaliação Comportamental (complementar)

- Validação dos documentos comprobatórios (eliminatório)

- Análise de Compliance (eliminatório)

- Atestado de Saúde Ocupacional – (eliminatório)

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no site Sest-Senat.