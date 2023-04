Serviço gratuito de declaração de Imposto de Renda é oferecido por alunos à população de Belém

Alunos do curso de Ciências Contábeis de uma universidade particular de Belém estão oferecendo um serviço gratuito de declaração do Imposto de Renda à população da capital. O auxílio é destinado para quem não pode arcar com os custos de contratar um profissional contábil e vai até o dia 31 de maio. Além disso, a ação estará sendo supervisionada pelos coordenadores da instituição.

Os interessados devem se dirigir presencialmente a uma das unidades da Estácio, portando os seguintes documentos e informações: CPF; endereço completo; comprovante de rendimento; contatos de celular e e-mail; dados de dependentes, se houver; comprovantes de despesas de saúde e de educação; comprovantes bancários; informações de bens e direitos; além de declaração de IRPF do ano anterior.

A ação leva em torno de 30 minutos. Petrus Oliveira, professor e coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da unidade da faculdade em Ananindeua, fala da importância de não deixar a declaração para última hora e destaca que em 2023 tem novidades importantes, entre elas, a prioridade na restituição por quem optar pela modalidade de restituição via Pix ou por quem fizer a declaração pré-preenchida.

“O contribuinte que entregar o seu imposto de renda fora do prazo deverá pagar uma multa de R$ 165,74 e 20% sobre o imposto devido. Quem recebe até dois salários mínimos terá isenção de imposto de renda e quem optou por receber sua restituição via chave pix e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida terão prioridade no recebimento”, completa Petrus.

Até o início da segunda quinzena de abril, cerca de 39% da população paraense declarante do Imposto de Renda já havia realizado o procedimento. Em números reais, isso representa 353.664 declarações feitas. De acordo com a Receita Federal, de 831.311 a 852.903 pessoas são aguardadas para completar o processo.

O prazo para fazer a declaração do imposto de renda encerra em 31 de maio e a medida é voltada às pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, receita bruta da atividade rural acima de R$ 142.798,50, bens e direito acima de R$ 300 mil, que fizeram operação na bolsa com valores acima de R$ 40 mil ou para quem passou à condição de residente no Brasil.

Serviço

Ação gratuita de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física

Período: até 31 de maio

Locais:

Estácio Ananindeua, localizada no estacionamento do shopping Metrópole Ananindeua (Endereço: Rodovia BR 316, nº 4.500, Km 04 - Coqueiro, Ananindeua - PA). Horário: seg. a sex., 17h às 19h. Contato: (91) 98356-1620.

Estácio Nazaré (Endereço: Av - Governador José Malcher , 1148, Nazaré, Belém-PA). Horário: seg. a sex., 17h às 19h. Contato: lpg.belem@estacio.br.

Estácio Doca, hall do bloco C (Endereço: R. Municipalidade, 839 - Reduto, Belém - PA). Horário: ter. e qua., 15h às 19h; qui., 15h às 18h; sex., 16h às 19h. Contato: (91) 98815-0445.

Estácio Castanhal (Endereço: Rodovia Br 316 Km 60, S/n,rodovia Br 316 Km 60, S/n). Horário: ter. e qua., 16h às 18h. E-mail: naf.castanhal@estacio.br.