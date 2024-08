SENAI promove evento gratuito com palestras, minicursos e orientação de carreira no Pará

Nesta quarta-feira (7/8), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) abriu as portas das suas unidades para apresentar à comunidade as diversas oportunidades de capacitação profissional ofertadas em dez municípios paraenses. A programação gratuita do Mundo SENAI se estende até sexta-feira (9/8), com palestras, minicursos, orientação de carreira, workshops e oficinas, entre outras atrações.

A ação ocorre nas unidades do SENAI em Altamira, Barcarena, Bragança, Belém (unidades CEDAM e Getúlio Vargas), Castanhal, Canaã dos Carajás, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Santarém, sendo realizada também de forma online, por meio da Escola SENAI Digital.

De acordo com o diretor do SENAI Pará, Dário Lemos, o Mundo SENAI oferece aos visitantes, especialmente os jovens, a chance de conhecer um pouco do dia a dia das profissões e tomar a decisão mais adequada para sua carreira. Ele destacou que o evento é realizado em todo o Brasil e agora chegou à sua 16ª edição, atraindo mais de 250 mil pessoas às escolas do SENAI no Pará.

Abertura

A abertura oficial em Belém contou com a palestra “Uma ampliada visão do futuro profissional”, apresentada por Michelle Schneider. Reconhecida como uma das principais vozes no Brasil sobre futuro profissional, Schneider possui mais de 20 anos de experiência, incluindo passagens pelo Google, LinkedIn e TikTok, onde liderou equipes de vendas de publicidade. Na palestra, ela abordou os impactos da tecnologia e da inteligência artificial no mercado de trabalho.

A abertura oficial em Belém contou com a palestra de Michelle Schneider. (DIvulgação / SENAI)

Ela explicou que o conteúdo que compartilhou tem como base o estudo do Fórum Econômico Mundial, intitulado ‘Future Jobs’. O estudo identifica dez habilidades profissionais essenciais, organizadas em quatro blocos principais: ‘mente inovadora’, que abrange criatividade e aprendizado contínuo; ‘letramento tecnológico’, que foca na utilização da tecnologia e da inteligência artificial para aumentar a produtividade; ‘inteligência emocional’; e ‘saúde mental’.

“Acredito que seja fundamental que, diante do avanço exponencial da tecnologia e nossa natureza linear como seres humanos, a gente consiga definir pilares para manter nossa saúde mental e equilíbrio profissional. Devemos ficar atentos para analisar como esses aspectos impactam nossa carreira e bem-estar”, ponderou a palestrante.

Suporte

A empreendedora Glauciléia Costa, aluna do Polo de Vestuário do SENAI em Belém, destacou que as capacitações oferecidas pelo SENAI foram fundamentais para melhorar seu desempenho profissional e abrir novas perspectivas de negócios. Ela mencionou que, após atuar como costureira por 12 anos, decidiu formalizar seu ateliê de costura sob medida. Costa buscou o SENAI para obter um reforço técnico necessário para o desenvolvimento de seu negócio.

“Com o suporte que recebi, fui ganhando mais segurança, principalmente depois do último curso que eu fiz aqui, de ‘Costureiro sob medida sustentável’, mudou minha perspectiva sobre a costura e sobre o meu negócio, porque consegui conhecer mais sobre empreender, sobre marca, slogan, inteligência artificial, que me deram o conhecimento necessário para crescer profissionalmente”, avaliou a empreendedora.

*Com informações da Ascom Senai