Mundo SENAI 2024 começa nesta quarta-feira (7) com programação gratuita; saiba como participar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) iniciou nesta quarta-feira (7/8) a 16° edição do Mundo SENAI. O evento tem apoio da TV Liberal e conta com palestras, minicursos, orientação de carreira e outras atrações do setor industrial.

A programação é aberta ao público e acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de agosto nas unidades do SENAI em Altamira, Barcarena, Bragança, Belém (unidades CEDAM e Getúlio Vargas), Castanhal, Canaã dos Carajás, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Santarém. Também haverá uma programação online, com palestras e oficinas por meio da Escola SENAI Digital.

A programação completa do evento em cada unidade do SENAI pode ser conferida no portal do SENAI Pará.

“O Mundo SENAI é mais do que um evento, é uma plataforma de oportunidades. Nosso foco é apoiar tanto os iniciantes quanto os profissionais experientes em sua jornada de crescimento e desenvolvimento”, explica Davis Siqueira, gerente executivo de educação profissional do SENAI.

VEJA MAIS

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)