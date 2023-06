Senac oferece cursos técnicos gratuitos em diversas áreas em Belém; veja as vagas e como concorrer

O Programa de Gratuidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está ofertando mais de 200 vagas para cursos gratuitos em diferentes áreas em Belém. As oportunidades são para Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Processos Fotográficos, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Finanças, Técnico em Logística, Técnico em Farmácia, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Enfermagem e Técnico em Podologia.

O número de vagas, período de inscrição, tempo de duração das aulas e requisitos exigidos variam conforme o curso escolhido pelo candidato. De acordo com informações divulgadas pelo Senac, o concorrente a vaga ofertada pelo Programa pode se inscrever em apenas um curso da seleção. Ao realizar sua inscrição, o candidato não poderá optar pela troca de curso.

O Programa Senac de Gratuidade busca garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos. Ele foi firmado no dia 22 de julho de 2008 entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC e o Senac, e ratificado pelo Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008. Pelo acordo celebrado, desde 2014, o Senac investe 66,67% da Receita Líquida de Contribuição nesse programa de educação inclusiva.

Veja os cursos gratuitos ofertados pelo Senac em Belém

Técnico em Segurança do Trabalho

Vagas: 30

Inscrições de 07/07/2023 às 08:00 até 08/07/2023 às 23:59

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/6993

Carga horária: 1200h

Período do curso: 18/08/23 a 30/04/25, das 18:30 às 21:30 30

Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo

Idade mínima: 16 anos

Técnico em Processos Fotográficos

Vagas: 10

Inscrições de 03/07/2023 às 08:30 até 04/07/2023 às 23:00

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/62

Período do curso: 16/08/2023 a 24/03/2025 (2ª,4ª e 6ª), das 14h às 18h

Carga horaria: 800h

Escolaridade Mínima: Cursando o 2° ano do Ensino Médio.

Idade Mínima: 16 anos

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Vagas: 20

Inscrições de 27/06/2023 às 08:30 até 30/06/2023 às 23:00

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/2716

Período do curso: 16/08/2023 a 18/01/2025 (2ª a 6ª), das 19h às 22h 20

Carga horária: 1.200h

Escolaridade Mínima: Cursando o 2° ano do Ensino Médio

Idade Mínima: 16 anos

Técnico em Finanças

Vagas: 30

Inscrições de 26/06/2023 às 08:00 até 27/06/2023 às 23:59

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/90554

Período do curso: 10/08/23 a 06/09/24 das 18:30 às 21:30

Carga horária: 800h

Escolaridade Mínima: Cursando o 2° ano do Ensino Médio

Idade Mínima: 16 anos

Técnico em Logística

Vagas: 30

Inscrições de 26/06/2023 às 08:00 até 27/06/2023 às 23:59

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/90554

Período do curso: 10/08/23 a 06/09/24 das 18:30 às 21:30

Carga horária: 800h

Escolaridade Mínima: Cursando o 2° ano do Ensino Médio

Idade Mínima: 16 anos

Técnico em Farmácia

Vagas: 25

Inscrições de 12/06/2023 às 08:00 até 13/06/2023 às 23:59

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/48819760

Período do curso: 07/08/23 a 04/11/24, das 13:30 às 17:30

Carga horária: 1200h

Escolaridade Mínima: Ensino Médio Incompleto

Idade Mínima: 17 anos

Técnico em Nutrição e Dietética

Vagas: 25

Inscrições de 12/06/2023 às 08:00 até 13/06/2023 às 23:59

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/48819760

Período do curso: 07/08/23 a 02/04/25, das 13:30 às 17:30

Carga horária: 1200h

Escolaridade Mínima: Cursando a partir do 2.º ano do Ensino Médio;

Idade Mínima: 16 anos

Técnico em Enfermagem

Vagas: 22

Inscrições de 08/06/2023 às 08:00 até 09/06/2023 às 23:59

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/320645

Período do curso: 10/07/23 a 06/11/2024 (Segunda a Sábado), das 13:30 às 17:30

Carga horária: 1600h

Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo;

Idade Mínima: 16 anos

Técnico em Podologia

Vagas: 15

Inscrições de 08/06/2023 às 08:00 até 09/06/2023 às 23:59

https://www.pa.senac.br/psg/selecao/detalhar/belem/3/320645

Período do curso: 01/08/23 a 14/04/25, das 18:30 às 21:30

Carga horária: 1200h

Escolaridade Mínima: Ensino Médio Cursando;

Idade Mínima: 18 anos