Mineradora abre 900 vagas para programa de estágio; saiba como participar

Mais de 900 vagas de estágio estão sendo oferecidas aos alunos do Ensino Superior pelo ‘Programa de Estágio 2023’, da Vale. As inscrições para participar da iniciativa seguem até o dia 12 de junho e os interessados devem fazer a inscrição pelo site da empresa ou no site da agência 'Cia de Talentos'.

As vagas estão disponíveis em cinco estados: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro. A mineradora busca estudantes que representem a diversidade existente no país. Os estagiários terão acesso a uma trilha de desenvolvimento exclusiva composta por treinamentos, vídeos e outros materiais com conteúdo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades de carreira.

Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas de todas as idades, que estejam matriculadas em diversos cursos de Ensino Superior com previsão de formatura entre dezembro/2024 e dezembro/2026. A carga horária de trabalho é de 6 horas e as vagas são para três formatos de trabalho: presencial, remoto com acesso frequente às unidades da Vale ou remoto com acesso eventual às unidades da empresa. Há oportunidades para estudantes de engenharias, administração, cursos da área de tecnologia, como análise de sistemas, dentre vários outros. As especificações de cada vaga, com detalhamento sobre cursos, modalidade e local de trabalho também estão disponíveis no site.

Os estudantes precisam apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Os candidatos às vagas em formato presencial ou de acesso frequente à Vale deverão ser residentes na cidade da vaga ou municípios próximos. Já os que se candidatarem às vagas que exigem um acesso eventual à empresa podem residir em localidades diferentes.

Processo Seletivo

O processo seletivo para o Programa de Estágio será online e as etapas são eliminatórias. Elas incluem inscrições, testes, dinâmicas de grupo e painel com gestores e gestoras. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site.

Benefícios

Além da trilha de desenvolvimento exclusiva, os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$1.375,40, vale-transporte (quando aplicável), vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável) e terão direito a assistência médica, Gympass, auxílio ergonomia (exceto para vagas de trabalho em formato presencial), programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.

Serviço

Programa de Estágio da Vale 2023

Período de inscrições: 11/05 a 12/06

Mais de 900 vagas para os estados de ES, MA, MG, PA e RJ

Inscrições em: www.vale.com/estagio