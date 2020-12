Semob reajusta valores dos serviços prestados pelo órgão

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) atualizou os valores dos serviços prestados pelo órgão, com base na variação acumulada do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do período, calculado em 2,65%.

Com isso, o proprietário de carro ou moto que tiver o veículo apreendido por guincho, pagará R$ 198,32 (o valor atual é de R$ 193,20). No caso do transporte escolar, o licenciamento anual passará de R$ 201,56 para R$ 206,90 e a vistoria de R$ 503,92 para R$ 517,27. Já o cadastramento de autorização para prestar esse serviço custará R$ 862,10, um aumento de R$ 22,26. A liberação de veículo que realizou serviço de transporte escolar, de táxi ou de transporte de passageiro não autorizado pelo município, será feita mediante o pagamento de R$ 1.465,58 (R$ 37,84 a mais do que é cobrado no momento).

Os novos valores só começam a valer a partir do dia 2 de janeiro e foram estabelecidos em Portaria publicada na terça-feira (22), no Diário Oficial do Município de Belém. O documento traz a tabela com a lista de serviços oferecidos pela Semob e o valor corrigido, a partir do reajuste de 2,65% que será considerado.

Em relação ao serviço de táxi, o custo da transferência de autorização subirá de R$ 222,91 para R$ 228,82. Já a vistoria externa, de R$ 134,37 para R$ 137,93.

Também há reajustes nos serviços envolvendo o transporte coletivo de passageiros: o cadastramento de veículo/aumento de frota custará R$ 4.005,68 (hoje é R$ 3.902,27). O valor do registro do veículo sairá de R$ 159,59 para R$ 163,82. No caso dos mototaxistas, a liberação de veículo que realizou transporte individual de passageiro não autorizado custará R$ 1.296,65 (R$ 33,47 a mais do que é cobrado atualmente).

Quem trabalha com transporte público complementar e hoje paga R$ 839,84 para cadastramento de autorização, passará a pagar R$ 862,10 pelo mesmo serviço. Os valores são ajustados anualmente, considerando a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Veja alguns valores atualizados, que passam a valer a partir de 2 de janeiro:

- Remoção ou apreensão de veículos por guincho

Carro de mão / carroça / bicicleta / charrete / ciclomotor / motoneta / motocicleta / triciclo / quadriciclo / automovel: R$ 198,32

Caminhonete / caminhoneta / microônibus: R$ 259,32

Caminhão / ônibus / caminhão trator / reboque ou semi reboque: R$ 1.449,19

- Serviços de trânsito

Interdição e/ou orientação simples de passagem ou via local, sem utilização de agentes e/ou equipamentos em dias úteis: R$ 224.13

Autorização para utilização de via para trânsito de veículos de grande porte, bem como carga e descarga de material e de equipamento ao dia: R$ 86,22

Interdição e/ou orientação simples de passagem ou via local, sem utilização de agentes e/ou equipamentos nos domingos e feriados: R$ 448,29

Interdição e/ou orientação de trânsito parcial ou total nas vias locais ou colaterais, com utilização de até quatro agentes de trânsito e equipamentos em um período de até seis horas: R$ 1.120,74.

- Elaboração de projetos

Análise para a implantação de sinalização de área do entorno de estabelecimentos diversos: R$ 275,87

Análise para a implantação de faixa de travessia em frente de estabelecimentos diversos: R$ 275,87

Análise para a implantação de marcação de área de embarque e desembarque; para a implantação de marcação de entrada de garagem; para a implantação de marcação de área para carga e descarga; ou solicitação de estudo para implantação de lombada: R$ 137,93.