O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Semas faz leilão de 46 lotes de Ipê, em tábuas e decking, neste sábado (6)

Madeira é resultado de apreensões em fiscalização ambiental e de doações voluntárias à administração pública

O Liberal
fonte

Leilão vai ser presencial, no galpão da Semas, na avenida Doutor Freitas, nº 278, no bairro da Sacramenta, em Belém (Foto: Kelly Souza / Semas)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) realiza, a partir das 9h, deste sábado (6), o leilão para a venda de 46 lotes de madeira serrada de ipê, em forma de tábuas e decking, num total de 194,880 m³. O certame vai ser presencial, no galpão da Semas, na avenida Doutor Freitas, nº 278, no bairro da Sacramenta, em Belém.

A madeira resulta de apreensões em ações de fiscalização ambiental e de doações voluntárias à administração pública. De acordo com a Semas, o valor arrecadado será aplicado em políticas públicas ambientais estaduais, incluindo a aquisição de equipamentos para ampliar as ações de comando e controle contra crimes ambientais.

Secretária adjunta de gestão administrativa e tecnologias da Semas, Lília Reis destaca que “o leilão é uma forma transparente de dar a correta destinação aos materiais apreendidos nas operações de fiscalização”, disse.

"É importante observar que os recursos arrecadados retornam para a sociedade por meio de investimentos que fortalecem as políticas públicas ambientais do Pará, reforçando o compromisso do estado, com ações concretas”, completou a secretária.

A Semas informa que para participar, é necessário estar inscrito no CPF ou CNPJ do Ministério da Fazenda, ter licença ambiental expedida pelo órgão competente e ter cadastro ativo no Ceprof (Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais). O pagamento deve ser feito à vista, por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), em até dois dias úteis após a arrematação.

O edital completo, com todas as informações sobre os produtos e regras de participação, está disponível no site da Semas.

panorama

economia

leilão de ipê serrado

semas

Semas faz leilão de 46 lotes de Ipê, em tábuas e decking, neste sábado (6)

Madeira é resultado de apreensões em fiscalização ambiental e de doações voluntárias à administração pública

05.09.25 18h52

