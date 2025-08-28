Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

A Semana do Cinema começou nesta quinta-feira (28/08) em todo o país e segue até o dia 3 de setembro com uma proposta clara: levar mais gente para as salas de exibição. Em Belém, a campanha tem movimentado os cinemas com ingressos promocionais a R$ 10 para sessões convencionais e combos de pipoca com refrigerante por R$ 30. Promovida por redes exibidoras e associações do setor, a ação busca reaproximar o público do cinema após um período de baixa frequência e altos custos. A equipe do Grupo Liberal esteve em um dos cinemas da capital na tarde desta quinta para conversar com o público e entender o impacto da promoção.

(Foto: Wagner Santana)

“Audiovisual é uma mídia linda”

Ana Santa Brígida, estudante de Comunicação, é frequentadora assídua das salas de cinema e destacou a importância da campanha para democratizar o acesso ao audiovisual.

Ana Santa Brígida. (Foto: Wagner Santana)

“Eu venho com bastante frequência, pelo menos duas ou três vezes por mês. Sempre tento aproveitar as promoções. Acho muito importante essa semana porque o audiovisual é uma mídia muito linda pra ser mostrada”, afirmou.

(Foto: Wagner Santana)

Ana comentou que o ambiente do shopping, onde geralmente estão localizadas as salas, também representa um gasto a mais. Segundo ela, uma ida ao cinema pode facilmente ultrapassar os R$ 50.

“Com a promoção, o gasto é bem menor. Os cinemas lotam, inclusive com filmes que talvez as pessoas não assistiriam se não fosse por esse incentivo”, disse, após assistir ao filme Quarteto Fantástico.

Para além do entretenimento: acesso e inclusão

Para o casal Paulo Keven, servidor público, e Miriam Almeida, estudante de Arquitetura, a ação tem um papel importante também na inclusão social.

“A gente costuma vir duas vezes por mês. A Semana do Cinema é uma boa iniciativa porque alcança pessoas mais carentes e que normalmente não têm esse acesso”, destacou Miriam.

“A gente geralmente gasta mais de R$ 150 por sessão. Com a promoção, caiu pra cerca de R$ 60. É uma diferença enorme e que realmente vale a pena”, completou Paulo.

Paulo Keven, servidor público, e Miriam Almeida, estudante de Arquitetura. (Foto: Wagner Santana)

A oportunidade que cabe no bolso

Daniel Asafe, estudante de Odontologia, aproveitou a promoção e destacou o papel da campanha em tornar o cinema mais acessível.

Daniel Asafe. (Foto: Wagner Santana.)

“É uma oportunidade que muitas pessoas não têm no dia a dia por causa dos preços. Hoje, com a promoção, eu gastei só R$ 40. Sem isso, gasto mais ou menos R$ 70 numa sessão”, contou.

Daniel acredita que a campanha não só atrai o público com preços baixos, mas também reacende o interesse por uma atividade cultural que, muitas vezes, é deixada de lado pelo orçamento apertado.