Semana do Brasil começa com movimento moderado

O movimento no centro comercial de Belém foi moderado nesta sexta-feira (3), primeiro dia da Semana do Brasil, campanha que garante descontos em vários tipos de produtos e segue até o próximo dia 13. A iniciativa é do governo federal, realizada em parceria com entidades que representam o setor do comércio. A reportagem esteve no centro comercial e constatou que poucas lojas aderiram e estão enfeitadas para a campanha, mas, mesmo assim, muitos consumidores estavam em busca das promoções.

Proprietária de uma loja de roupas no comércio da capital, Alessandra Ramos trabalha no setor há 10 anos e diz que, ultimamente, o fluxo de clientes tem sido bem leve. Nos primeiros dias dessa semana, por exemplo, as vendas foram fracas, por isso ela decidiu entrar para a Semana do Brasil. Já no primeiro dia, Alessandra afirma que houve grande procura por parte dos consumidores.

“O comércio ainda não está reagindo muito bem, essa é uma forma de chamar a atenção dos clientes e melhorar o movimento e, com isso, aumentar as vendas. Hoje já tivemos um movimento considerável. Em relação aos outros dias, acredito que devido ao fato de termos decorado a loja, está chamando mais atenção, porque hoje está melhor. Eu incentivo os outros lojistas a aderirem, qualquer mudança na loja é uma forma válida de chamar atenção do cliente. Temos que buscar meios de melhorar nossas vendas. Estou esperançosa que aumente mais ainda”, comenta a lojista. O percentual de descontos varia de acordo com o produto, segundo ela.

Já a autônoma Andressa Pereira, de 25 anos, foi até o centro comercial tentar comprar por preços mais baixos, para aproveitar a Semana do Brasil. Ela conta que achou ótima a iniciativa, especialmente por conta da crise enfrentada hoje como consequência da pandemia da covid-19. “Com essa dificuldade que a gente tem hoje em dia, vê uma promoção dessas e já tem que segurar, está sendo ótimo. É uma oportunidade de aproveitar os descontos e espero que tenham mais promoções como essa”, opina a consumidora.

Shoppings também aderem

Além do comércio popular, os cinco shopping centers de Belém também estão fazendo parte da programação. Apenas o Pátio Belém e o Castanheira Shopping não informaram o grau de descontos nos preços dos produtos. “Chegou a semana pra você levantar a bandeira das promoções. De 3 a 13 de setembro, aproveite os maiores descontos do ano no Pátio Belém: moda, perfumes, presentes, beleza, pets, informática, eletroeletrônicos e muito mais. Basta procurar o adesivo da Semana Brasil na vitrine das lojas e aproveitar descontos incríveis”, informa a empresa Pátio nas redes sociais. Já o Castanheira disse que este é o “momento perfeito para adquirir aquele produto que você estava querendo com preços e condições super especiais”.

No Parque Shopping, os descontos chegam até 60%. O Bosque Grão Pará e o Boulevard Shopping são os que oferecem as maiores promoções: 70% até o dia 13 deste mês. É possível saber quais lojas participam da Semana do Brasil em todo o país por meio do site semanadobrasil.com.