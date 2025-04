Seguro para Energia Solar: vale a pena contratar proteção para placas fotovoltaicas?

Com a crescente adoção da energia solar no Brasil, principalmente na Região Norte, surge uma dúvida cada vez mais comum entre consumidores e empresas: vale a pena contratar um seguro para o sistema de energia solar? Especialistas apontam que, apesar de ainda ser visto como opcional, o seguro pode ser um investimento estratégico para evitar prejuízos e garantir o retorno financeiro do sistema.

Proteção contra eventos imprevisíveis

Segundo Daniel Christo, diretor comercial de uma empresa de energia solar em Belém, os sistemas fotovoltaicos estão sujeitos a uma série de riscos que podem comprometer parcial ou totalmente sua eficiência. Para ele, os principais riscos que justificam a contratação de um seguro exclusivo para placas solares estão relacionados a eventos climáticos, acidentes e mau uso. Entre os principais motivos de sinistro estão:

Eventos climáticos extremos , como ventos fortes e raios — comuns durante chuvas intensas na capital paraense;

, como ventos fortes e raios — comuns durante chuvas intensas na capital paraense; Quedas de objetos , como galhos, antenas ou até mesmo cimento vindo de construções vizinhas;

, como galhos, antenas ou até mesmo cimento vindo de construções vizinhas; Atos de vandalismo ou uso inadequado ;

; Incêndios, geralmente causados por falhas no inversor — equipamento essencial para o funcionamento do sistema.

O especialista conta que, na capital paraense, por exemplo, já foram registrados casos de sistemas danificados total ou parcialmente por vendavais durante chuvas intensas. Também há situações envolvendo a queda de objetos, como galhos de árvores, antenas e até materiais de construção – um caso relatado envolveu a perda de metade dos painéis solares após a queda de cimento vindo de uma obra vizinha.

Apesar de pouco frequentes, ele explica que há ainda registros de danos causados por mau uso ou acidentes durante manutenções. “Um exemplo foi o de um sistema que parou de funcionar após um funcionário pisar nos painéis ao realizar reparos na caixa d’água”, contou Daniel. Além disso, falhas elétricas ou incêndios também representam riscos, especialmente quando atingem o inversor – equipamento essencial para a conversão e funcionamento do sistema.

“Mesmo que os relatos de vandalismo ou furto sejam raros em Belém, as ocorrências ligadas ao clima e a instalações inadequadas existem e podem causar prejuízos relevantes”, alerta Daniel.

Custo acessível frente aos riscos

Ainda de acordo com o empresário, o custo do seguro representa uma fração pequena do valor investido na instalação e da economia gerada a longo prazo. “É um valor que cabe no bolso e traz uma tranquilidade enorme, especialmente em locais com clima instável como o nosso”, afirma.

Daniel também chama atenção para a necessidade de atenção na hora da contratação:

Verifique se a apólice cobre especificamente os painéis solares ;

; ​ Leia atentamente as cláusulas de instalação e manutenção exigidas ;

; Confira se a indenização é suficiente para cobrir os custos reais de substituição.

Cobertura pode variar entre seguradoras

De acordo com Leandro Vasco, diretor do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), a cobertura para sistemas fotovoltaicos varia bastante entre as seguradoras.

“Algumas exigem a contratação de uma cobertura específica para as placas solares, sem a qual mesmo danos como vendavais ou falhas elétricas não são cobertos. Outras incluem os painéis automaticamente no seguro residencial, desde que os eventos estejam listados no contrato”, explica.

Vasco alerta para a importância de verificar cláusulas de exclusão, que podem deixar os painéis desprotegidos em determinadas situações. Ele também reforça que:

A cobertura contra roubo exige arrombamento comprovado ;

Furtos simples ou desaparecimentos sem vestígios não são cobertos ;

Algumas seguradoras oferecem serviços de assistência, como limpeza e identificação de falhas, o que aumenta a eficiência energética.

Seguro para energia solar: um aliado do seu investimento

Em resumo, apesar de ainda não ser obrigatório ou amplamente adotado, o seguro para sistemas de energia solar pode ser um diferencial importante na proteção do investimento. Especialmente em regiões como Belém, onde eventos climáticos severos não são raros, contar com essa segurança traz mais tranquilidade ao consumidor.

A recomendação dos especialistas é clara: consulte um corretor de confiança, compare apólices e escolha a proteção ideal para sua necessidade. Afinal, quando se trata de energia limpa e economia, garantir a continuidade do sistema é essencial.