Segunda etapa do Porto Futuro abre novas janelas para Baía do Guajará

O governo do Estado vai abrir novas janelas para a Baía do Guajará com a segunda etapa do projeto Porto Futuro. Serão restaurados seis galpões. De acordo com o projeto, apresentado pelo governo estadual, no sábado (17), na visita do presidente Lula a Belém, os novos espaços vão ter iniciativas geradoras de emprego e renda a partir de atividades ligadas à cultura, à economia criativa, ao turismo e ao desenvolvimento de negócios sustentáveis baseados na biodiversidade da região amazônica.

Conforme o projeto apresentado pelo governo estadual, serão revitalizados os armazéns 4, 4-A, 5, 6, e 6-A. O armazém 11 também será totalmente remontado. O governo paraense informou que as áreas foram cedidas pelo governo federal para o governo estadual.

A ideia é transformar o armazém 11 em um espaço de tradições e manualidades do artesanato amazônico, o mesmo galpão vai abrigar a administração do Porto Futuro 2.

Primeira etapa concluída em 2025

Na apresentação do projeto, no sábado, foi informado que a primeira etapa da obra será entregue, no ano de 2025, para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Um investimento total de aproximadamente 300 milhões de reais.

Pelo projeto, o armazém 4 vai abrigar o Memorial de saberes, fazeres e de navegação amazônica. Nos armazéns 5 e 6, haverá o polo de bioeconomia e inovação.

Esses armazéns 5 e 6, também, terão um auditório para 120 pessoas e, ainda, o anfiteatro, mezanino com uma estrutura para coworking, expressão em inglês que em tradução livre pode ser compreendida como espaço para um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de recursos de escritório. Também haverá um Café e o hub para instalação de um ecossistema de startups.

Para o armazém 6 está previsto um amplo e abrangente espaço para a gastronomia paraense. O governo do Estado informou também que esta etapa do Porto Futuro 2 é uma extensão da primeira etapa do projeto inicial, inaugurado em agosto de 2021, com o parque urbano criado no bairro do Reduto.