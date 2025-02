Secretaria municipal faz recadastramento itinerante na Feira da 25 nesta terça-feira (11/2)

O comércio formal de Belém conta com aproximadamente 11 mil trabalhadores, entre feirantes e permissionários. Para assegurar a arrecadação de fundos municipais, é essencial que esses profissionais estejam devidamente cadastrados e regularizados pela Prefeitura de Belém.

Para facilitar esse processo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) dará início, na manhã desta terça-feira (11/2), ao recadastramento itinerante. Equipes do Departamento de Feiras, Mercados e Portos (DFMP) da Sedcon estarão na Feira da 25 para orientar os trabalhadores e dar início à atualização cadastral. Além disso, aqueles que possuem débitos referentes a taxas e impostos municipais terão a opção de parcelar os valores em até 10 vezes.

A regularização permite que os comerciantes obtenham alvará de funcionamento e crachá de identificação. Com os dados atualizados e os recursos sendo arrecadados, a Sedcon poderá garantir os direitos dos trabalhadores conforme a legislação, além de investir em melhorias para feiras e mercados da cidade.

A iniciativa de recadastramento itinerante seguirá na próxima terça-feira (18), também no período da manhã, na feira da Bandeira Branca, localizada no bairro do Marco.

Serviço:

Data: 11/02/2025

Horário: 7h30 às 9h

Local: Feira da 25 - Av. Romulo Maiorana, s/n