Secon recadastra trabalhadores de feiras e mercados, após 20 sem atualização cadastral

Nestes primeiros dias da nova gestão da prefeitura de Belém, equipes da Secretaria Municipal de Economia (Secon) realizam vistorias entre as 52 feiras e mercados da cidade, para acompanhar as demandas de feirantes e permissionários, com o objetivo de proporcionar melhorias para o trabalho desses profissionais.

O secretário municipal de Economia (Secom), André Cunha, informou que a meta é visitar todos os 52 locais até o fim de fevereiro. “Realizar essas visitas em apenas dois meses é algo extraordinário, e demonstra o compromisso da nova gestão, para propor soluções de curto e médio prazos. Demonstra ainda que a prefeitura olha com bons olhos essa atividade comercial”, disse o secretário.

Na última vistoria, a Secon visitou seis feiras e mercados de Belém: os Mercados de Santa Luzia e da Farinha do Guamá, o Complexo do Guamá, o Mercado Municipal da Terra Firme, o Complexo da Pedreira e o Mercado da Pedreira.

Nesta sexta-feira (24), a Secon fará uma nova vistoria técnica nos Mercados do Jurunas e da Cremação e na Feira do Porto da Palha. O objetivo é dialogar com os trabalhadores para que a gestão atenda as necessidades, identifique as reformas que precisam ser feitas e recadastre os permissionários.

Recadastramento volta após 20 anos

De acordo com a Secom, a atual gestão da secretaria retomou uma ação que não era feita há cerca de 20 anos na administração municipal: o recadastramento de ambulantes e permissionários.

“As gestões passadas nunca fizeram esse recadastramento; 98% dos permissionários e ambulantes trabalham na clandestinidade. Nós estamos recadastrando esses trabalhadores para que eles cumpram com as suas obrigações perante à Secon, tenham alvará de funcionamento, carteirinha própria e estejam aptos a funcionar na legalidade”, disse André Cunha.