Sebrae Pará prorroga inscrições para o Nisa para até o dia 16

O prazo de inscrições para sexta edição do Negócios de Impacto Socioambiental (Nisa) foi prorrogado para até segunda-feira (16/9) pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA).

O evento é voltado para projetos e iniciativas situadas em regiões do Capim, Marajó e Xingu. As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do site do Sustenta e Inova.

Nesta edição, o Nisa selecionará 50 propostas que devem ser norteadas a partir de problemáticas socioambientais dos setores de agricultura, pecuária, manejo sustentável, produção agroflorestal, turismo sustentável, artesanato, moda sustentável, logística, comunicação, serviços financeiros e soluções tecnológicas que contribuam para redução e adaptação às mudanças climáticas.

Após a seleção, o programa oferecerá uma imersão de 12 semanas em formato presencial e online, com instruções coletivas, além de mentorias grupais e individuais, nos municípios de Altamira, Breves, Soure e Paragominas.

“A participação no Nisa pode ser um diferencial significativo para negócios comprometidos com a geração de impacto social e ambiental positivo, ajudando-os a transformar suas ideias em soluções escaláveis e sustentáveis”, disse Renata Batista, gerente de Sustentabilidade e Inovação do Sebrae/PA.

Cronograma:

Inscrição: até 16 de setembro.

Divulgação das propostas selecionadas: 23 de setembro.

Início da capacitação: 27 de setembro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)