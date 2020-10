Sebrae promove oficina sobre negócios relacionados a games

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae-PR) promove neste sábado (24) uma oficina sobre oportunidades de negócios relacionados a jogos eletrônicos (games, em inglês). A atividade é voltada a desenvolvedores de software, empresas de tecnologia, startups e empreendedores interessados em conhecer mais o segmento.

A atividade quer estimular a área de jogos eletrônicos no país, trabalhando a modalidade como alternativa econômica para pequenos empreendedores. Outro intuito é discutir como empregar métodos de jogos em negócios, a chamada gamificação.

A participação é gratuita. Para acompanhar a atividade, basta se inscrever no site do Sebrae do Paraná.

O formato do encontro será de mesas redondas e outras formas de reuniões virtuais, e foi definido em função das restrições da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Palestrantes falarão sobre economia criativa, o mercado de jogos eletrônicos e o crescimento dos e-sports.

Um dos debates focará o uso de práticas de gamificação em atividades diversas da gestão de negócios, como em treinamentos corporativos, com o pesquisador de jogos digitais e analógicos Leandro Dias.

Segundo o consultor do Sebrae Paraná Perseu Bastos, os organizadores querem expandir o uso do lúdico nas atividades empresariais. “O intento é utilizar o lúdico para engajar pessoas, resolver problemas, fazer melhores ações de marca. Além da indústria bilionária dos jogos de entretenimento, queremos trazer conexão com jogos corporativos, que se tornam um meio para resolver problemas nas empresas”, explica.

De acordo com o Sebrae, existem no Brasil 375 empresas desenvolvedoras de jogos, de acordo com o Censo Brasileiro da Indústria de Jogos Digitais de 2018. Dessas, 71% são microempresas que formam a maioria desse universo.