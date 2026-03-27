Sebrae premia prefeituras do Pará por ações de incentivo ao empreendedorismo

Iniciativas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios renderam reconhecimento a prefeituras paraenses durante a 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), realizada nesta sexta-feira (27), em Belém, dentro da programação do evento “Prefeituras do Futuro”. Ao todo, nove municípios foram premiados em diferentes categorias, que destacam experiências de gestão pública com impacto no desenvolvimento econômico local.

Neste ano, o prêmio registrou participação expressiva, com 132 projetos inscritos por 90 municípios do estado. As iniciativas avaliadas foram executadas entre junho de 2024 e novembro de 2025 e concorreram em nove categorias, incluindo simplificação de processos, incentivo ao empreendedorismo nas escolas, sustentabilidade e inovação na gestão pública.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno, a edição reforça o avanço das políticas públicas voltadas ao empreendedorismo no estado.

“Foi uma edição com recorde de inscrições e ampla participação, o que reforça o interesse das gestões públicas em transformar a realidade local por meio do apoio aos pequenos negócios, que sustentam as economias locais”, afirmou.

Reconhecimento e impacto local

Entre os destaques da premiação está o município de Barcarena, vencedor em duas categorias: Empreendedorismo Rural e Simplificação. Para o prefeito Renato Ogawa, o reconhecimento reflete o investimento em políticas voltadas à inclusão produtiva.

“As duas premiações reforçam que Barcarena está no caminho certo ao investir em quem mais precisa de oportunidade. Quando a gente fortalece o produtor rural, a gente melhora diretamente a vida das famílias da zona rural, aumenta a produtividade e gera mais renda. E, ao mesmo tempo, quando facilita a legalização dos pequenos negócios, com processos mais simples e digitais, o município cria um ambiente mais favorável para empreender, crescer e gerar emprego”, disse ele.

13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (Foto: Carlos Borges)

Outro município premiado foi Cametá, vencedor na categoria Sala do Empreendedor com o projeto “Conexão Gastronômica”. A secretária de Administração, Jamile Castro, ressaltou a importância da iniciativa para valorizar empreendedores locais.

"É uma grande alegria para o município de Cametá receber esse reconhecimento na categoria Sala do Empreendedor, com o projeto Conexão Gastronômica. Esse é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há anos e que, a cada edição, ganha mais força, principalmente por valorizar os empreendedores locais dentro de um dos maiores eventos da nossa região, que é o Carnaval de Cametá”, ressaltou ela, que representou o prefeito Victor Cassiano.

Projetos premiados

Além de Barcarena e Cametá, outros municípios também foram reconhecidos por iniciativas específicas. Jacareacanga venceu na categoria Compras Governamentais, com foco em aquisições públicas sustentáveis. Bragança foi premiada por ações de empreendedorismo nas escolas, enquanto Igarapé-Açu se destacou na inclusão socioprodutiva com projetos voltados à economia circular.

Na área de turismo, Santa Izabel do Pará foi reconhecida pela valorização da identidade local com a “Rota da Tapioca”. Já Óbidos venceu na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto “Divas da Compostagem”. Canaã dos Carajás, por sua vez, foi premiada em Gestão Inovadora com o projeto “Smart City Canaã”.

Destaques

Também houve premiações destaques em duas categorias: Câmara Empreendedora e Catadores e catadores que transformam. Na categoria Câmara Empreendedora, os destaques ficaram com as câmaras municipais de Abaetetuba, Concórdia do Pará e Parauapebas. Já na categoria Catadoras e Catadores que transformam, os destaques foram para a OCB/SESCOOP, Prefeitura de Belém, Rede de cooperativas Recicla Pará, e Rede de Cooperativas Central da Amazônia.

“Receber esse reconhecimento é motivo de muito orgulho para a Prefeitura de Belém, porque reforça que estamos no caminho certo ao investir em políticas públicas voltadas à sustentabilidade. Especialmente após um período em que a cidade esteve no centro das discussões ambientais, como durante a COP 30, ficou ainda mais evidente a importância da economia circular e da valorização dos catadores”, disse o secretário de Comunicacão de Belém, André Godinho, que na oportunidade representou o prefeito de Belém, Igor Normando.

O Sebrae/PA destacou que atua como parceiro estratégico das administrações municipais por meio de programas como o Cidade Empreendedora e a Estratégia Territórios Empreendedores, que oferecem suporte técnico e ferramentas para transformar os municípios em ambientes mais favoráveis para quem empreende ou deseja empreender.

Cidade Empreendedora

Ainda na oportunidade, o Sebrae/PA apresentou aos gestores o Programa Cidade Empreendedora, que tem transformado a realidade local de diversos municípios paraenses por meio de ações estratégicas em prol do desenvolvimento econômico e social. Os municípios poderão aderir ao ciclo 2027-2028 nas agências do Sebrae nas 13 regiões do estado.

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, assinou o termo de interesse de adesão ao Programa Cidade Empreendedora, representando as demais cidades do estado.

“Estamos em um município com forte vocação portuária, industrial e logística, mas nem todos têm acesso a esse desenvolvimento. É para essa parcela da população que o poder público precisa olhar com mais atenção. Precisamos criar oportunidades, incentivar e garantir que o crescimento alcance a todos, com iniciativas que promovam inclusão e geração de renda”, disse o gestor municipal.

O programa é direcionado a prefeitos, secretários municipais e demais gestores públicos, entidades empresariais, cooperativas, instituições financeiras, institutos de ciência e tecnologia, consórcios públicos, associações microrregionais, professores, empresários e lideranças locais.

A iniciativa foi criada pelo Sebrae para realizar importantes transformações nos municípios, promovendo um ambiente de negócios altamente favorável, dinamizando a economia e gerando mais renda, emprego, arrecadação e produtividade.

Vencedores do PSPE

Categoria Simplificação - Prefeitura de Barcarena, pelo Projeto Simplifica Barcarena;

Categoria Sala do Empreendedor - Prefeitura de Cametá, pelo Projeto Conexão Gastronômica;

Categoria Compras Governamentais - Prefeitura de Jacareacanga, pelo Projeto Frutifica Jacareacanga: Compras Públicas Sustentáveis e Inclusivas;

Categoria Empreendedorismo na Escola - Prefeitura de Bragança, pelo Projeto Empreendedorismo na Escola Bragantina;

Categoria Inclusão Socioprodutiva - Prefeitura de Igarapé-Açu, pelo Projeto Igarapé-Açu Sustentável: Economia Circular e Inclusão de catadores;

Categoria Turismo e Identidade Territorial - Prefeitura de Santa Izabel do Pará, pelo Projeto Rota da Tapioca: Patrimônio e Identidade de Santa Izabel do Pará;

Categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente - Prefeitura de Óbidos, pelo Projeto Divas da Compostagem;

Categoria Empreendedorismo Rural - Prefeitura de Barcarena, pelo Projeto Saber - Sistema Alimentar de Barcarena de Empreendedorismo Rural;

Categoria Gestão Inovadora - Prefeitura de Canaã dos Carajás, pelo Projeto Smart City Canaã;