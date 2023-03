Sebrae Pará inscreve para oficina de chocolate para a Páscoa até esta segunda-feira

O Sebrae no Pará realiza, nesta terça (28) e quarta-feira (29), um evento de capacitação em ovos e bolos decorados com chocolate para a Páscoa, voltados a pequenos e médios empreendedores que atuam no setor da indústria de alimentos, especialmente no período da Páscoa. Estão sendo ofertadas quarenta vagas e os cursos dão direito a certificados. Os interessados devem se inscrever na loja do Sebrae e pagar o valor de R$ 25 para cada oficina.

Os participantes irão aprender a fazer as receitas e terão acesso a conhecimentos teóricos sobre técnicas de chocolates, diferença de cobertura para chocolates nobres, derretimento correto e temperagem – forma de temperar o chocolate -, aplicação, decoração, recheio e montagem de ovos de Páscoa e manipulação de alimentos.

VEJA MAIS

De acordo com a entidade, a iniciativa é voltada para microempreendedores individuais e donos de micro e pequenas empresas e seus funcionários dos segmentos de confeitaria, panificação, chocolateria e doceria, interessados em se aperfeiçoar para oferecer produtos diferenciados no período da Páscoa. As oficinas e palestras serão realizadas na Universidade da Amazônia (Unama), Campus Alcindo Cacela, no Bairro do Umarizal

Veja a programação

Dia 28 de Março

8h30 - Palestra - ‘Técnica em chocolates’

Com Nadir Volpi – Técnica em Chocolate da empresa Selecta

10h - Palestra - ‘Manipulação de alimentos’

Com Gisele Arouck – Profa. Mestra em gastronomia pela Unama

13h30- Oficina - ‘Aplicação, recheio, decoração e montagem de ovos de Páscoa’.

Com Gianna Serrão – Cake Designer – especialista em bolos e doces.

Dia 29 de março

8h30- Oficina - ‘Bolos decorados para a Páscoa’

Aplicação de corante no chantily e pasta americana, tema de Páscoa; decoração de bolo com chantily e pasta americana, tema de Páscoa; tendências de Páscoa.

Com Gianna Serrão – Cake Designer – especialista em bolos e doces.