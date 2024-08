SEBRAE lança manual para candidatos com foco no empreendedorismo no Pará

O SEBRAE Pará lançou edição estadual do guia “Candidato Parceiro do Pequeno Negócio”, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (19). O evento, que aconteceu na escola Anísio Teixeira, em Belém, reuniu autoridades e representantes do setor empreendedor, destacando a importância do empreendedorismo como alicerce para o desenvolvimento socioeconômico do Pará, especialmente com a proximidade das eleições municipais.

O guia apresenta propostas práticas aos candidatos, que podem ser incorporadas nas campanhas e nos Planos de Governo para se aliar aos pequenos negócios paraenses. Segundo a cartilha, a prefeitura pode, por exemplo, adquirir produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, contratar microempreendedores individuais para a prestação de serviços, criar programas de microcrédito, promover ações de capacitação, criar e apoiar feiras para venda dos produtos, entre muitas outras ações completas que influenciam direta e indiretamente a vida de quem tem um negócio próprio.

Na oportunidade, o diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno, falou sobre a relevância da pauta e destacou a necessidade de que o empreendedorismo seja incluído nas propostas dos candidatos, comparando o potencial impacto dessa inclusão ao progresso que o estado já experimentou em outras áreas, como a educação. "A economia do Pará tem melhorado, e se os candidatos incluírem o empreendedorismo como foco em suas propostas, assim como na educação, veremos resultados expressivos e maior empregabilidade", disse Rubens.

Marcelo Strama, diretor de fomento do Ministério do Empreendedorismo, ressaltou a importância do Pará no cenário nacional. "O estado do Pará está em destaque no Brasil, com um dos governadores mais bem avaliados do país. A COP 30 será uma alavanca para o empreendedorismo no estado", declarou Strama. Ele anunciou que, pela primeira vez, o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa será realizado fora de Brasília, com Belém sendo a cidade escolhida para sediar o evento. Strama também mencionou a assinatura de um memorando de entendimento que visa estabelecer uma rede nacional de apoio ao microempreendedor individual, iniciando essa experiência no Pará.

O deputado estadual Lu Ogawa enfatizou o papel estratégico do Sebrae e das novas propostas para o empreendedorismo. "Estamos comprometidos em apresentar essas propostas na Assembleia Legislativa do Pará, com o objetivo de melhorar o ambiente para o empreendedorismo no estado", afirmou Ogawa. Ele destacou a necessidade de acelerar os processos burocráticos, especialmente em vista da proximidade da COP 30, sublinhando a urgência em criar um ambiente mais favorável aos empreendedores.

Além do lançamento do guia, o evento marcou a entrega da proposta de modernização do Estatuto Paraense das Micro e Pequenas Empresas ao deputado Lu Ogawa. O documento, elaborado em parceria entre o Sebrae/PA e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), busca atualizar o estatuto vigente para refletir as necessidades atuais dos pequenos negócios no estado. As propostas incluem a ampliação do público beneficiado pela legislação e a facilitação do acesso ao crédito e às compras públicas, com inclusão de grupos como produtores rurais, cooperativas, indígenas e quilombolas.