Sebrae indica as tendências de negócios para 2024; empreendedores paraenses compartilham experiência

Estar atento às tendências de mercado e aos movimentos que norteiam os negócios é fundamental para os empreendedores que desejam alcançar o sucesso. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), saúde e bem-estar, tecnologias inovadoras, alimentação saudável e negócios digitais são algumas das melhores áreas para se investir em 2024.

É válido ressaltar que qualquer empresa pode aproveitar essas tendências, mesmo que de forma parcial, por exemplo: uma padaria pode inovar utilizando inteligência artificial para traçar o comportamento dos clientes ou adotar práticas sustentáveis para conquistá-los.

Para Bruno Lobato Cardoso, consultor em gestão empresarial, entre os principais benefícios de empreender nas áreas que são tendências está a maior probabilidade de obter sucesso, visto que são áreas com boa perspectiva de crescimento, ou seja, com espaço no mercado a ser desenvolvido pelos novos empreendedores.

“Lembrando que a taxa de sucesso dos novos empreendedores no Brasil, embora tenha melhorado, ainda é muito baixa, visto que, segundo a pesquisa ‘Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo’, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 60% das empresas fecham antes de completar cinco anos”, ressalta Bruno Lobato.

Cada negócio tem seus desafios específicos

Outro ponto importante é que toda pessoa que empreende, seja de grande ou pequena empresa, enfrenta desafios em seu negócio. Um deles é a baixa profissionalização do empreendimento, ou seja, ainda é frequente a abertura de negócios sem o devido preparo pessoal do empreendedor e sem planejamento, conforme explica o consultor Bruno Lobato.

“A maior parte das novas empresas abertas se enquadram no perfil de empreendedor por necessidade. Trata-se daquele empreendedor que decidiu abrir um negócio por alguma situação difícil e alheia a sua vontade, por exemplo, foi demitido, está desempregado ou possui uma renda insatisfatória. Diante da dificuldade, ele decide abrir um negócio como uma alternativa de geração de renda para o seu próprio sustento. Infelizmente, esse perfil de empreendedor costumeiramente se lança ao mercado sem o devido preparo e sem profissionalização, o que resulta em prejuízos e no alto índice de empresas que não conseguem prosperar no mercado”, afirma.

Porém, também existe o perfil do empreendedor por oportunidade, que é aquele que enxerga uma oportunidade promissora no mercado e busca aproveitá-la por meio do seu empreendimento. Geralmente, esse tipo de empreendedor se prepara melhor, planeja mais e coloca em prática uma gestão eficiente, atingindo melhores resultados, na maioria dos casos.

Empreedendora buscou ajuda de consultor

Para a empresária Natasha Vidigal Leite Cardoso, proprietária de uma empresa de higienização em Belém, abrir o seu próprio negócio foi desafiador, já que no início ela tinha apenas uma visão de oportunidade do negócio, mas não possuía nenhuma experiência na área. Diante desse cenário, a empreendedora resolveu buscar a ajuda de um consultor.

“Ele ajudou a elaborar um plano de negócios, o que foi fundamental para darmos os primeiros passos. Depois seguimos várias etapas como pesquisa de mercado, curso online, estudo de mercado e, inclusive, um treinamento presencial com um profissional da área que veio de São Paulo para realizar a formação dos colaboradores. Foi bem difícil no primeiro ano, mas com o auxílio dos profissionais certos conseguimos passar pelas dificuldades iniciais e nos posicionar no mercado”, destaca Natasha, que abriu a empresa de limpeza e higienização de objetos em 2020, após perceber que na pandemia de covid-19 houve uma crescente preocupação com a higienização dos ambientes, com foco na prevenção de doenças e cuidado maior com a saúde.

Confira os primeiros passos para abrir um negócio

Oportunidade: o primeiro passo para abrir um empreendimento é identificar uma oportunidade de negócio e desenvolver uma proposta de valor ao cliente, que ofereça um diferencial competitivo em relação aos concorrentes. O empreendedor deve se imaginar na posição do cliente e pensar por qual motivo o cliente escolheria deixar o dinheiro dele na sua empresa e não no concorrente;

Capacitação: Após a primeira etapa, é essencial que o empreendedor busque capacitações de curta duração sobre a gestão do negócio, planejamento, formação de preço, marketing e vendas. Essas capacitações podem ser facilmente encontradas gratuitamente ou com baixos custos em sites na internet;

Planejamento: por fim, o empreendedor deve fazer um planejamento que avalie a viabilidade do negócio, esse documento é comumente apresentado em um plano de negócios. Esse documento tem como objetivo avaliar a viabilidade do novo investimento, portanto, o resultado pode ser favorável ou não para a realização do investimento. É válido destacar que, nesse momento, a ajuda de um profissional também pode ser muito importante para apresentar um olhar externo e experiente sobre o investimento que se pretende fazer.