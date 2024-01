Saldões em shoppings de Belém aquecem as vendas neste início do ano

Após as festas de fim ano, os já tradicionais saldões do mês de janeiro nos principais shoppings da Grande Belém são a aposta do setor para aquecer as vendas e atrair os consumidores que estão em busca de ofertas. Em um dos shoppings da capital, localizado na Avenida Augusto Montenegro, os descontos da “queima de estoque” chegam a 70% nos mais variados itens, sobretudo em lojas de vestuário.

Nesta terça-feira (9), muita gente aproveitou para conferir as ofertas das lojas que fazem parte do complexo comercial. A autônoma Gisely Martins, de 35 anos, contou que foi ao local justamente pelo desconto que estavam sendo ofertados em uma delas. “Vim na época do Natal e uma amiga me falou sobre uma calça que vimos juntas e que agora estaria com desconto, então estou indo na loja conferir, mas, aproveitei para olhar outras coisas também”, afirmou.

Vitrines atraem consumidores em busca de ofertas (Amanda Engelke / O Liberal)

Já a socióloga Stela Santana, de 53 anos, disse que, apesar de não ter ido ao shopping com este intuito, acabou sendo atraída pelas vitrines e pelas etiquetas indicando os descontos em uma loja departamento. “Vim para trocar alguns presentes e, andando aqui pelo shopping, decidi entrar, já que as peças estão com desconto. O intuito não era levar nada pra mim, mas, estou dando uma olhada nas opções. Se achar algo que me agrade, levo”, compartilhou.

Os descontos chamaram a atenção da socióloga Stela Santana, de 53 anos. (Amanda Engelke / O Liberal)

Apesar de não ter uma campanha específica para este período, os lojistas desse shopping lançaram mão de estratégias próprias e diversas para atrair os clientes. Patrícia Ferreira, gerente de uma loja de tênis, explicou a estratégia da loja. “Estamos com 30% de desconto nos tênis, na linha completa, e na confecção fizemos uma estratégia mais agressiva, com 50% desconto nessas peças. É um desconto progressivo”, disse.

Segundo a gerente, a expectativa é chegar a 10% de incremento nas vendas. “Estamos bem otimistas com esse janeiro. Já estamos com um aumento de 5% em relação ao ano passado e estamos esperando aumentar mais, talvez 10%”, disse, acrescentando que a projeção é iniciar fevereiro com o estoque renovado. “Trabalhamos com novidades, lançamentos. Essa é uma característica da nossa loja. Então, é queima total mesmo”, contou.

A gerente Patrícia Ferreira falou que a expectativa é chegar a 10% de incremento nas vendas. (Amanda Engelke / O Liberal)

Para a campanha de descontos, os shoppings adotaram diversos nomes: Etiqueta Amarela, Liquida Metrópole e Saldão Sensacional são alguns exemplos. Outros, apesar de não fazerem uma campanha específica para o período, os próprios lojistas organizaram suas estratégias, caso das grandes marcas e lojas de departamentos, normalmente com franquias e filiais vinculadas à estratégia de marketing nacional.