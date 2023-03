Salário mínimo deveria ser mais de R$ 6,5 mil, aponta Dieese

De acordo com um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo ideal para sustentar uma família de dois adultos e duas crianças no Brasil deveria ser de R$ 6.547,58. O valor é 5,03 vezes o salário mínimo atual do país, que é de R$ 1.302.

Para chegar a esse valor, o Dieese utiliza como base o custo da cesta básica mais cara, que em fevereiro deste ano foi a de São Paulo, no valor de R$ 779,38. Além disso, a entidade leva em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

No estudo realizado em janeiro deste ano, o valor necessário para sustentar a mesma família era de R$ 6.641,58, correspondendo a 5,10 vezes o salário mínimo. Já em fevereiro de 2022, o salário mínimo ideal seria de R$ 6.012,18 ou 4,96 vezes o valor vigente na época, que era R$ 1.212.