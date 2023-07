Saiba quem é o economista Marcio Pochmann, novo presidente do IBGE

Anunciado nesta quarta-feira (26) pelo ministro da Secretaria de Comunicação do governo federal, Paulo Pimenta, o economista Marcio Pochmann será o novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A data da posse ainda não foi definida e quem está temporariamente à frente do órgão é o diretor de pesquisa Cimar Azeredo.

Em seu anúncio, após se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Pimenta disse que "Marcio Pochmann que vai para o IBGE e não teve nenhum ruído sobre isso. Vai ser o presidente, vai assumir o IBGE", garatiu. Ainda segundo o ministro, a opção de colocar o economista na presidência do instituto não teve nenhuma espécie de veto dentro do governo.

O blog da Natuza Nery, no entanto, aponta que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, não foi avisada sobre a troca. O IBGE é ligado ao Planejamento.

Quem é Marcio Pochmann?

Pochmann foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre 2007 e 2012 e participou da transição do governo após a eleição de Lula.

Presidiu a Fundação Perseu Abramo, foi candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Campinas em 2012 e 2016 e também dirigiu a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade durante governo de Marta Suplicy (PT), em São Paulo.