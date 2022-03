Saiba quem é o bilionário russo que tem fábrica de fertilizantes no Pará

O bilionário russo Andrey Melnichenko é o oitavo homem mais rico da Rússia, e também pertence aos “oligarcas”, empresários com fortunas bilionárias e com proximidade ao presidente Putin, que iniciou os ataques militares contra a Ucrânia, no último mês. Mas, Melnichenko tem, de fato, ganhado destaque no noticiário por possuir investimentos no Brasil. Dono da empresa produtora de fertilizantes, a EuroChem Group, o russo encontrou na cidade de Barcarena, no Pará, um espaço para enriquecer com a indústria "Fertilizantes Tocantins".

Mas a pergunta que não quer calar é: quem é o bilionário que tem uma fábrica de fertilizantes em solo paraense? E quais os seus interesses na Amazônia?

Quem é o bilionário russo?

Andrey Igorevich Melnichenko, de 50 anos, trabalha no ramo de metalurgia com minas de carvão e também de fertilizantes, sendo considerada a 95ª pessoa mais rica do mundo. Em 2021, pela revista Forbes, o empresário russo poderia ser considerado o oitavo no país, com um patrimônio avaliado em R$ 90 bilhões.

De onde vem a fortuna do bilionário russo?

A riqueza de Andrey Melnichenko vem dos seus empreendimentos pelo Brasil e mundo afora. Ele é dono do conglomerado “EuroChem Group” que fornece adubos e fertilizantes para a produção agropecuária. Uma das fábricas, inclusive, está localizada na cidade de Barcarena, no Pará. Além dessa unidade no Estado, a empresa vende para mais cinco municípios, Paragominas, Redenção, Castanhal, Dom Eliseu e na capital paraense.

Também há sede da empresa do bilionário russo em Goiânia (Goiás) e tem outras oito unidades de fabricação de fertilizantes, nos municípios de Porto Nacional (TO), São Luís (MA), Querência (MT), Sinop (MT), Rondonópolis (MT), Catalão (GO), Araguari (MG) e em Luis Eduardo Magalhães (BA).

O bilionário tem relação com os oligarcas russos?

Sim, Andrey Melnichenko faz parte dos “oligarcas russos”, empresários com fortunas bilionárias e com proximidade ao presidente Putin, que está sofrendo impactos com as pressões feitas pelos países da União Europeia e o Reino Unido, após a guerra contra a Ucrânia.

O bilionário russo está apoiando Putin na guerra?

Melnichenko não chegou a declarar nada publicamente. No entanto, o bilionário esteve entre os 36 empresários que se reuniram com Putin no dia 24 de fevereiro, no qual ele discutiu os impactos das ações russas no campo econômico quando o país travasse uma guerra com a Ucrânia.

Os bens do bilionário foram afetados com a guerra Rússia x Ucrânia?

Tudo indica que o bilionário russo está passando pelo início de uma crise financeira. Isso porque nos últimos dias, Andrey perdeu um dos seus bens mais preciosos: um luxuoso iate avaliado em R$ 2,9 bilhões, que estava ancorado no litoral italiano. O "ricaço" também precisou renunciar ao cargo de diretor de sua empresa para não prejudicar os negócios do grupo, após ter tido dinheiro congelado por sanções impostas pelo Reino Unido e União Europeia.