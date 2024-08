Saiba o valor do salário mínimo proposto pelo governo no Orçamento de 2025

O governo federal deve enviar ao Congresso Nacional, nesta sexta-feira (30.08), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), dentro do prazo constitucional que determina o envio do texto ao Legislativo até 31 de agosto. Segundo o Blog da Ana Flor, jornalista da GloboNews, o texto prevê um aumento de 6,87% no salário mínimo, que sairia de R$ 1.412 atuais para 1.509 a partir de janeiro.

Como o reajuste do salário mínimo começa a ser aplicado a partir de janeiro, o trabalhador recebe o valor com o aumento do mês de fevereiro em diante. Se confirmada a alta, serão R$ 97 a mais por mês na conta dos trabalhadores que recebem o salário mínimo.

Porém, é possível que o percentual mude até dezembro, quando a versão definitiva do Orçamento de 2025 é votada pelo Congresso.

No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs uma lei - aprovada pelo Legislativo - garantindo que o salário mínimo será ajustado acima da inflação. Com a nova fórmula, o cálculo passou a considerar a inflação oficial do país e o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma das riquezas produzidas pelo país nos dois anos anteriores.