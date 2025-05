Saiba o melhor horário para fazer a declaração do Imposto de Renda; prazo encerra na sexta (30/5)

Com a proximidade do fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, o número elevado de acessos simultâneos ao site da Receita Federal pode provocar lentidão e instabilidades no sistema. Para evitar imprevistos de última hora, é fundamental ficar atento ao horário do envio.

O prazo termina às 23h59 desta sexta-feira (30). Quem perder o prazo estará sujeito a multa, com valor mínimo de R$ 165,74, por atraso. Vale lembrar que o site da Receita fica fora do ar diariamente entre 1h e 5h da manhã, período reservado para a contabilização das declarações recebidas e manutenção dos sistemas.

Qual é o melhor horário para fazer a declaração?

Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, os melhores horários para enviar a declaração são entre 6h e 9h da manhã, e das 22h até 1h. Esses períodos registram menor volume de acessos.

É importante evitar os horários de pico, principalmente entre 17h e 22h, quando o site recebe o maior número de acessos e pode apresentar lentidão.

Além disso, quem deixar para declarar nas últimas horas precisará ter ainda mais cautela para não cometer erros no preenchimento e acabar caindo na malha fina.

Recomendações importantes:

Evite enviar a declaração entre 1h e 5h da manhã, quando o sistema está fora do ar para manutenção.

Prefira os horários com menor tráfego, como entre 6h e 9h ou das 22h à 1h.

Evite os horários de pico, especialmente entre 17h e 22h.

Preencha os dados com atenção e revise tudo antes de enviar para não cair na malha fina.

Se deixar para o último dia, não espere até o fim da noite. Antecipe-se para evitar contratempos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)