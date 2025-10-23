Revista britânica classifica escritório do Pará entre os melhores da América Latina

A Revista Legal 500 Latin America, que há 38 anos analisa o mercado jurídico da América Latina, divulgou nesta quarta-feira (22) o ranking dos melhores escritórios da região. Pela primeira vez, o levantamento incluiu uma pesquisa específica no estado do Pará, cuja capital, Belém, sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), a partir do dia 10 de novembro.

O escritório Fonseca Brasil conquistou o primeiro lugar na pesquisa, enquanto o André Serrão Advogados ficou na quarta colocação. Com a recente fusão entre os dois grupos, os resultados futuros tendem a ser ainda mais expressivos. A análise inédita inédita no Pará desponta com relevância estratégica por envolver a região que receberá a conferência climática internacional.

Reconhecimento paraense no mercado jurídico

O levantamento, conduzido por pesquisadores internacionais, destaca o grupo paraense como uma referência crescente no segmento jurídico do estado. O escritório é liderado pelos sócios Gustavo Fonseca, Eduardo Brasil, André Serrão, Jean Simei, Adelvan Oliveiro e Brahim Bittar.

Segundo Eduardo Brasil, a Legal 500 é uma das principais ferramentas de referência para o mercado jurídico global, oferecendo rankings, recomendações e reconhecimentos em diversas áreas do Direito. “A inclusão do Pará no ranking reforça o papel estratégico da região, especialmente em um momento de destaque internacional relacionado à COP 30”, afirmou Brasil.