Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Revista britânica classifica escritório do Pará entre os melhores da América Latina

Veja quem lidera pesquisa sobre mercado jurídico no Pará

O Liberal

A Revista Legal 500 Latin America, que há 38 anos analisa o mercado jurídico da América Latina, divulgou nesta quarta-feira (22) o ranking dos melhores escritórios da região. Pela primeira vez, o levantamento incluiu uma pesquisa específica no estado do Pará, cuja capital, Belém, sediará a  30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), a partir do dia 10 de novembro. 

O escritório Fonseca Brasil conquistou o primeiro lugar na pesquisa, enquanto o André Serrão Advogados ficou na quarta colocação. Com a recente fusão entre os dois grupos, os resultados futuros tendem a ser ainda mais expressivos. A análise inédita inédita no Pará desponta com relevância estratégica por envolver a região que receberá a conferência climática internacional.

Reconhecimento paraense no mercado jurídico

O levantamento, conduzido por pesquisadores internacionais, destaca o grupo paraense como uma referência crescente no segmento jurídico do estado. O escritório é liderado pelos sócios Gustavo Fonseca, Eduardo Brasil, André Serrão, Jean Simei, Adelvan Oliveiro e Brahim Bittar.

image Escritório é liderado pelos sócios Gustavo FonsecaEduardo BrasilAndré SerrãoJean SimeiAdelvan Oliveiro e Brahim Bittar (Divulgação)

Segundo Eduardo Brasil, a Legal 500 é uma das principais ferramentas de referência para o mercado jurídico global, oferecendo rankings, recomendações e reconhecimentos em diversas áreas do Direito. “A inclusão do Pará no ranking reforça o papel estratégico da região, especialmente em um momento de destaque internacional relacionado à COP 30”, afirmou Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

escritórios de advocacia

cop 30

COP 30

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

reconhecimento

Revista britânica classifica escritório do Pará entre os melhores da América Latina

Veja quem lidera pesquisa sobre mercado jurídico no Pará

23.10.25 12h26

IRPF

Mais de 6,6 mil paraenses recebem restituição residual do IRPF; veja como consultar o pagamento

No Pará, a maior parte das restituições será paga a contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém

23.10.25 11h29

ELETRÔNICOS

Possível alta nos preços de eletrônicos no Pará com o 'tarifaço' de Trump sobre China

Na última segunda-feira (20), Trump afirmou que pode impor tarifa de 155% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro

23.10.25 8h00

Gado

Fazendas ilegais de gado devastam áreas protegidas na Amazônia

Relatório do Human Rights revela ação de grileiros em terras indígenas

22.10.25 16h21

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Nova isenção do imposto de renda colocará R$ 1 bilhão na economia do Pará

Cerca de 482 mil trabalhadores paraenses vão deixar de pagar imposto com a nova isenção de renda mensal proposta pelo governo federal.

19.10.25 8h30

NOVIDADE

Pirarucu em lata: conheça o produto em conserva feito com peixe gigante da Amazônia

Inédito no Brasil, o filé de pirarucu em lata é lançado por empresa brasileira e já está à venda

15.10.25 23h22

MOBILIDADE

Patinetes elétricos em Belém: alternativa promete economia de até 40% em relação a apps de tranporte

Até o final do mês de outubro, haverá expansão territorial do projeto, contemplando o bairro da Marambaia e as imediações do Aeroporto Internacional de Belém

16.10.25 9h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda