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Economia

Reunião em Marabá abre espaço para consumidores debaterem serviço de energia

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (Concepa) promove audiência em Marabá para ouvir consumidores de energia

Fabyo Cruz
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Cidade de Marabá (Foto: Augusto Miranda/Agência Pará)

O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (Concepa) realizará, na próxima quinta-feira (9), a 1ª Reunião Pública Descentralizada em Marabá, no sudeste do estado. O encontro ocorrerá das 15h às 18h, na Câmara Municipal, e terá como foco principal a discussão sobre a distribuição de energia elétrica no município e na região.

A iniciativa integra a estratégia do Conselho de ampliar o diálogo com consumidores em diferentes territórios do Pará, levando os debates para mais perto da população. A proposta é permitir que moradores, representantes de instituições, lideranças locais, empresas e demais interessados participem diretamente das discussões sobre o serviço prestado.

Durante a reunião, os consumidores poderão apresentar demandas, relatar problemas no fornecimento de energia, esclarecer dúvidas e sugerir melhorias. A expectativa é que as contribuições ajudem a orientar decisões e encaminhamentos do setor elétrico a partir das realidades específicas de cada região.

Segundo Raphael Sampaio Vale, especialista em direito da energia e conselheiro do Concepa, a descentralização das reuniões é fundamental em um estado marcado por diferenças regionais. “O Pará possui várias realidades. A região metropolitana é diferente do oeste, do sul, do Marajó ou da Belém-Brasília. Por isso, é essencial ouvir as demandas de cada localidade”, afirmou.

Ele destacou ainda a relevância de Marabá no cenário estadual, com forte presença nos setores industrial, mineral, agropecuário e logístico. “É uma cidade pujante, com muitas indústrias e diferentes perfis de consumidores. Ouvir essas demandas é essencial para construir soluções adequadas”, disse.

Para o conselheiro, a participação popular é decisiva para o sucesso da iniciativa. “A reunião é uma oportunidade para o consumidor que tem uma reclamação, uma insatisfação ou uma sugestão. O Concepa é a voz do consumidor de energia elétrica no Pará, mas essa voz só se fortalece com a presença da população”, ressaltou.

Aberta ao público, a reunião deve reunir moradores de Marabá e municípios vizinhos. A expectativa é que o encontro contribua para ampliar a compreensão sobre os desafios enfrentados na região e fortalecer a atuação do Conselho na defesa dos direitos dos consumidores.

De acordo com o Concepa, a realização da reunião descentralizada fortalece o compromisso da entidade com a transparência, o diálogo e a participação social. A aposta é que, ao aproximar o debate da população, seja possível avançar na construção de um serviço de energia elétrica mais eficiente, acessível e de qualidade para os paraenses.

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