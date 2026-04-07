Reunião em Marabá abre espaço para consumidores debaterem serviço de energia

O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (Concepa) realizará, na próxima quinta-feira (9), a 1ª Reunião Pública Descentralizada em Marabá, no sudeste do estado. O encontro ocorrerá das 15h às 18h, na Câmara Municipal, e terá como foco principal a discussão sobre a distribuição de energia elétrica no município e na região.

A iniciativa integra a estratégia do Conselho de ampliar o diálogo com consumidores em diferentes territórios do Pará, levando os debates para mais perto da população. A proposta é permitir que moradores, representantes de instituições, lideranças locais, empresas e demais interessados participem diretamente das discussões sobre o serviço prestado.

Durante a reunião, os consumidores poderão apresentar demandas, relatar problemas no fornecimento de energia, esclarecer dúvidas e sugerir melhorias. A expectativa é que as contribuições ajudem a orientar decisões e encaminhamentos do setor elétrico a partir das realidades específicas de cada região.

Segundo Raphael Sampaio Vale, especialista em direito da energia e conselheiro do Concepa, a descentralização das reuniões é fundamental em um estado marcado por diferenças regionais. “O Pará possui várias realidades. A região metropolitana é diferente do oeste, do sul, do Marajó ou da Belém-Brasília. Por isso, é essencial ouvir as demandas de cada localidade”, afirmou.

Ele destacou ainda a relevância de Marabá no cenário estadual, com forte presença nos setores industrial, mineral, agropecuário e logístico. “É uma cidade pujante, com muitas indústrias e diferentes perfis de consumidores. Ouvir essas demandas é essencial para construir soluções adequadas”, disse.

Para o conselheiro, a participação popular é decisiva para o sucesso da iniciativa. “A reunião é uma oportunidade para o consumidor que tem uma reclamação, uma insatisfação ou uma sugestão. O Concepa é a voz do consumidor de energia elétrica no Pará, mas essa voz só se fortalece com a presença da população”, ressaltou.

Aberta ao público, a reunião deve reunir moradores de Marabá e municípios vizinhos. A expectativa é que o encontro contribua para ampliar a compreensão sobre os desafios enfrentados na região e fortalecer a atuação do Conselho na defesa dos direitos dos consumidores.

De acordo com o Concepa, a realização da reunião descentralizada fortalece o compromisso da entidade com a transparência, o diálogo e a participação social. A aposta é que, ao aproximar o debate da população, seja possível avançar na construção de um serviço de energia elétrica mais eficiente, acessível e de qualidade para os paraenses.